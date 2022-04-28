Французская Schneider Electric продает российские активы

Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric объявила о намерении продать свой бизнес в России местному руководству в связи с вооруженным вторжением армии РФ на территорию Украины. Соглашение должно пройти согласование с местными властями.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Schneider Electric приостановила новые инвестиции, а также международные поставки в рамках новых проектных заказов в Россию и Беларусь.

"После тщательного анализа ситуации и возможностей сегодня компания Schneider Electric объявляет о намерении продать бизнес Schneider Electric в России местному руководству. Это соглашение подлежит согласованию с местными властями", — говорится в сообщении компании.

Приблизительно 2% собственных продаж Schneider Electric генерирует в России.

В результате продажи и прекращения присутствия в России компания ожидает списание до 300 миллионов евро балансовой стоимости активов.

Schneider Electric также планирует выделить ресурсы для поддержки своих 3500 сотрудников в России и Беларуси.

Отметим, в число активов Schneider Electric в России, в частности, входят завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), "Электрощит" в Самаре. Также компания ведет работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в "Сколково".

СПРАВКА:

Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания, производитель распределительной и защитной аппаратуры, устройств автоматики для электроэнергетики.