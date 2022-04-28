Французька Schneider Electric продає російські активи

Французька енергомашинобудівна компанія Schneider Electric оголосила про намір продати свій бізнес у Росії місцевому керівництву через збройне вторгнення армії РФ на територію України. Угода має пройти погодження з місцевою владою.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року Schneider Electric призупинила нові інвестиції, а також міжнародні постачання у рамках нових проектних замовлень до Росії та Білорусі.

"Після ретельного аналізу ситуації та можливостей сьогодні компанія Schneider Electric оголошує про намір продати бізнес Schneider Electric у Росії місцевому керівництву. Ця угода підлягає узгодженню з місцевою владою", — йдеться у повідомленні компанії.

Приблизно 2% своїх продажів Schneider Electric генерує в Росії.

В результаті продажу та припинення присутності в Росії компанія очікує списання до 300 мільйонів євро балансової вартості активів.

Schneider Electric також планує виділити ресурси для підтримки своїх 3500 співробітників у Росії та Білорусі.

Зазначимо, до числа активів Schneider Electric у Росії, зокрема, входять завод у Ленінградській області "ЕлектроМоноблок" (виробляє низьковольтні автоматичні апарати, елегазові моноблоки, пристрої релейного захисту), "Електрощит" у Самарі. Також компанія веде роботу в центрі інновацій в Іннополісі та лабораторії інновацій у "Сколковому".

ДОВІДКА

Schneider Electric — французька енергомашинобудівна компанія, виробник розподільної та захисної апаратури, пристроїв автоматики для електроенергетики.