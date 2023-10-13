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Бизнес
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НАПК исключило индийского производителя бриллиантов SRK из перечня международных спонсоров войны

НАПК исключило индийского производителя бриллиантов SRK из перечня международных спонсоров войны
SRK исключили из перечня международных спонсоров войны. Коллаж: delo.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило одну из крупнейших мировых компаний, специализирующуюся на добыче и экспорте бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) из перечня международных спонсоров войны.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Причиной тому стало заявление компании, в котором было сказано, что она будет придерживаться своих международных обязательств и не планирует сотрудничать с находящимися под санкциями российскими субъектами. Кроме того, в компании выразили свою поддержку нынешним и будущим инициативам стран G7, направленным на ограничение торговли российскими алмазами и их закупку.

В НАПК отмечают, что Индия признана одним из главных импортеров алмазов, в частности мелкого алмазного сырья из России, и является крупнейшим в мире центром производства бриллиантов. Такое решение компании призвано ослабить способность России продолжать войну против Украины и уменьшить ее влияние на международной арене.

По сообщению, некоторые страны ввели запрет на импорт необработанных российских алмазов, однако этот запрет не распространяется на российские бриллианты, обработанные в других странах.

Это создает серьезные пробелы в санкционном механизме, позволяющему определенным компаниям, включая "Алроса", не только оказывать финансовую поддержку российской военной машине, но и участвовать в строительстве военных подлодок и расширять влияние Кремля на других континентах.

  "Отказ таких компаний как SRK от закупки российских алмазов – это вклад не только в мир на европейском континенте, но и прежде всего в национальную безопасность самой Индии", - сообщил глава НАПК Александр Новиков.

Ранее в НАПК сообщали, что данную компанию внесли в перечень международных спонсоров войны 15 сентября.

Напомним, Европейский Союз готовит новый санкционный пакет против России. Он может включать запрет на покупку русских алмазов.

Автор:
Татьяна Гойденко