Одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK внесли в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло одну из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) в перечень международных спонсоров войны.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Отмечается, что индийская компания продолжает сотрудничать с агрессором, закупая алмазы у России, несмотря на санкции, введенные против РФ в этой сфере. В 2023 году компания втрое увеличила закупку алмазов в РФ по сравнению с 2021 годом.

"Индия является одним из основных покупателей алмазов, прежде всего мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов: в этой стране производят 95% бриллиантов мира. Приблизительно три четверти алмазов поступают из России, но к ним не добавляют никаких официальных документов, которые могли бы подтвердить их происхождение", - отмечают в НАПК.

В ведомстве сообщают, что у SRK годовой доход свыше 1,3 млрд дол. США. Компания, после приобретения необработанных алмазов, производит огранку, полировку, классификацию и экспортирует их.

"Несмотря на международные санкции, которые были введены в апреле 2022 года против крупнейшего добытчика алмазов в мире, российской "Алросы", SRK продолжила скупать алмазы в РФ, заключая "тайные соглашения" по покупке драгоценных камней на сотни миллионов долларов", - констатируют в НА .

В то же время, на своем сайте компания SRK сообщает, что «необработанные алмазы происходят только из стран, участвующих в Кимберлийском процессе, и не имеют конфликтного происхождения. Мы проверяем все наше сырье, чтобы обеспечить соблюдение нравственных соображений».

Однако, как отмечают в НАПК, цифры говорят о другом. Так, за 2021 год Shree Ramkrishna Exports закупила у России алмазов более чем на 59 млн дол. США, а уже в 2022 году, после применения западных санкций против России, — более чем на 198 млн дол. США. В 2023 году компания также активно продолжает сотрудничество с агрессором. Только за первое полугодие она закупила алмазов на сумму более 132 млн дол. США, что втрое больше чем в 2021 году.

"В целом в 2022 году Россия экспортировала алмазов на 3,8 млрд долл. Но даже столь незначительные по сравнению с доходами от продажи нефти суммы имеют для РФ большое значение, поскольку позволяют финансировать ведение войны против Украины и удерживать свою экономику", - объясняют в НАПК.

Там добавляют, что в декабре 2021 года член совета директоров компании Арпит Нарола в беседе с корреспондентом российского ТАСС отметил, что взаимодействие России и Индии в алмазной отрасли можно назвать прекрасным примером того, как две далекие друг от друга страны могут сотрудничать в интересах друг друга. поскольку весь мир носит русские алмазы с индийской огранкой.

"Таким образом, в то время как другие западные компании обходят российский рынок стороной, Shree Ramkrishna Exports активно скупает российские алмазы на выгодных условиях, тем самым активно спонсирует агрессию против Украины", – резюмируют в НАПК.

Ранее НАПК добавило турецкую компанию Şişecam Group в список международных спонсоров войны. Компания продолжает поддерживать бизнес-связи с Российской Федерацией и остается крупнейшим экспортером в своей отрасли в России.