Одного з найбільших у світі виробників діамантів SRK внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в Росії, попри санкції введені проти РФ у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів в РФ, порівняно з 2021 роком.

"Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з Росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження", - зауважують в НАЗК.

У відомстві повідомляють, що SRK має річний дохід понад 1,3 млрд дол. США. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх.

"Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської «Алроси», SRK продовжила скуповувати алмази в РФ, укладаючи «таємні угоди» з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів", - констатують в НАЗК.

Водночас на своєму сайті компанія SRK повідомляє, що «необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження. Ми перевіряємо всю нашу сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань».

Проте, як наголошують в НАЗК, цифри кажуть про інше. Так, за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в Росії алмазів на понад 59 млн дол. США, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти Росії, — на понад 198 млн дол. США. У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад 132 млн дол. США, що втричі більше ніж в 2021.

"Загалом у 2022 році Росія експортувала алмазів на 3,8 млрд дол. Але навіть такі незначні порівняно з доходами від продажу нафти суми мають для РФ велике значення, оскільки дозволяють фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку", - пояснюють в НАЗК.

Там додають, що у грудні 2021 року член ради директорів компанії Арпіт Нарола в бесіді з кореспондентом російсього ТАСС зазначив, що взаємодію Росії та Індії в алмазній галузі можна назвати прекрасним прикладом того, як дві далекі одна від одної країни можуть співпрацювати в інтересах одна одної, оскільки весь світ носить російські алмази з індійським огранюванням.

"Таким чином, в той час як інші західні компанії обходять російський ринок стороною, Shree Ramkrishna Exports активно скуповує російські алмази на вигідних умовах, тим самим активно спонсорує агресію проти України", - резюмують в НАЗК.

Раніше НАЗК додало турецьку компанію Şişecam Group до списку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує підтримувати бізнесові зв'язки з Російською Федерацією та залишається найбільшим експортером в своїй галузі в Росії.