НАЗК внесло турецьку компанію Şişecam Group до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало турецьку компанію Şişecam Group до списку міжнародних спонсорів війни. Компанія продовжує підтримувати бізнесові зв'язки з Російською Федерацією та залишається найбільшим експортером в своїй галузі в Росії.

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Про це повідомляє пресслужба агенства.

З початку російської агресії в 2014 році компанія Şişecam Flat Glass, яка спеціалізується у скляному та хімічному виробництві, розпочала виробництво архітектурно-будівельного та автомобільного скла в Росії на Особливій економічній зоні "Алабуга" в Республіці Татарстан. У цій області також виробляються "Шахеди", які використовуються російськими збройними силами в регулярних атаках на Україну.

Згідно з повідомленням агенства, обсяги виробництва листового скла, склотари та посуду зі скла компанії Şişecam в Росії сукупно становлять понад 1,5 мільйона тонн на рік, а загальні обсяги інвестицій перевищують 1,25 мільярда доларів США. Компанія також забезпечує робочі місця для 3 414 працівників на своїх заводах в Росії, сприяючи тим самим підтримці економіки держави.

Зауважимо, що дочірні компанії Şişecam Group, які спеціалізуються на виробництві листового скла, посуду зі скла та скляної тари, за 2022 рік сплатили податків в Росії на суму понад 11,2 мільйона доларів США.

Окрім цього, в компанії не зробили жодних спроб засудити війну Росії проти України.

"Враховуючи, що ведення війни дуже дорого обходиться РФ, а заморожені активи та впроваджені санкції продовжують тиснути на економіку агресора, РФ дуже розраховує на отримання додаткових коштів для свого бюджету, зокрема завдяки сплаті податків такими компаніями", - додали в НАЗК.

Зазначається, що щомпанія посідає друге місце в світі за обсягами виробництва скляного посуду, п'яте місце серед виробників скляної тари та листового скла, а також є світовим лідером у виробництві кальцинованої соди та хімічних речовин на основі хрому.

У 2022 році прибуток компанії Şişecam зросла до 3,6 мільярдів доларів США, а чистий прибуток становив 740 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, світові компанії, які потрапили до українського переліку міжнародних спонсорів війни, отримали від НАЗК запрошення відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі, після чого обговорити вихід бізнесу з РФ.