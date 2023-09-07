НАПК внесло турецкую компанию Şişecam Group в перечень международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) добавило турецкую компанию Şişecam Group в список международных спонсоров войны. Компания продолжает поддерживать бизнес-связи с Российской Федерацией и остается крупнейшим экспортером в своей отрасли в России.

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Об этом сообщает пресс-служба агентства.

С начала российской агрессии в 2014 году компания Şişecam Flat Glass, специализирующаяся в стекольном и химическом производстве, начала производство архитектурно-строительного и автомобильного стекла в России на Особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан. В этой области также производятся Шахеды, которые используются российскими вооруженными силами в регулярных атаках на Украину.

Согласно сообщению агентства, объемы производства листового стекла, стеклотары и посуды из стекла компании Şişecam в России совокупно составляют более 1,5 миллиона тонн в год, а общие объемы инвестиций превышают 1,25 миллиарда долларов США. Компания также обеспечивает рабочие места для 3414 работников на своих заводах в России, способствуя тем самым поддержке экономики государства.

Заметим, что дочерние компании Şişecam Group, специализирующиеся на производстве листового стекла, посуды из стекла и стеклянной тары, за 2022 год уплатили налоги в России на сумму более 11,2 миллиона долларов США.

Кроме того, в компании не предприняли никаких попыток осудить войну России против Украины.

"Учитывая, что ведение войны очень дорого обходится РФ, а замороженные активы и внедренные санкции продолжают давить на экономику агрессора, РФ очень рассчитывает на получение дополнительных средств для своего бюджета, в частности, благодаря уплате налогов такими компаниями", - добавили в НАПК.

Отмечается, что компания занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, а также является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.

В 2022 году прибыль компании Şişecam выросла до 3,6 миллиарда долларов США, а чистая прибыль составила 740 миллионов долларов США.

Напомним, мировые компании, попавшие в украинский перечень международных спонсоров войны, получили от НАПК приглашение посетить Украину и увидеть последствия российской агрессии своими глазами, после чего обсудить выход бизнеса из РФ.