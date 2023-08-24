НАЗК внесло Philip Morris та ще одну тютюнову компанію до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) додало дві провідні міжнародні тютюнові компанії, а саме Philip Morris International та Japan Tobacco International, до списку міжнародних спонсорів конфлікту. Вони продовжують діяльність на території Російської Федерації та підтримують економіку країни-агресора через сплату значних податків до її бюджету.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Philip Morris є американською компанією, яка продає свою продукцію в понад 180 країнах світу, найвідоміші марки: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next та HEETS - тютюнові стіки для IQOS.

В Російській Федерації Philip Morris представлена двома компаніями: АТ "Филип Морріс Іжора" в Ленінградській області та підрозділом АТ "Филип Морріс Іжора Кубань" у Краснодарі. Окрім цього, в РФ є підприємство ТОВ "Филип Морріс Сейлз енд Маркетинг", яке має філії приблизно в ста містах країни.

Згідно з повідомленням, у 2019 році частка ринку торгових марок "Philip Morris International" в Росії становила 30,1%. Таким чином, компанія виступає одним з найбільших платників податків до російського бюджету, з якого потім фінансується, зокрема, російська армія.

Наразі РМ не лише не планує покидати російський ринок, а й реалізує масштабну довгострокову інвестиційну програму по виробництву тютюнових стіків для IQOS на території фабрики в Ленінградській області. Туди вже інвестовано понад 14 млрд руб. При цьому, сукупний обсяг інвестицій Philip Morris в РФ перевищує 2 млрд. доларів.

Згідно з фінансовими звітами російського підрозділу Philip Morris, у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну виручка компанії зросла на 8%, досягнувши 140,3 млрд рублів. Чистий прибуток також збільшився на 45% у порівнянні з 2021 роком і становив 48,2 млрд рублів. Як наслідок, компанія сплатила понад 136 млн доларів податку до бюджету країни-агресора.

У НАЗК зазначили, що ще на початку повномасштабної війни компанія Philip Morris висловила намір продати свій російський бізнес з метою збереження своєї репутації. Однак, всі "зусилля" щодо продажу російського бізнесу, начебто були безуспішними, і наразі корпорація залишається одним з провідних платників податків до російського бюджету.

Компанія Japan Tobacco International (JTI), другий гравець на ринку тютюнових виробів в Росії із часткою ринку приблизно 34,9%. Вона належить до найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів. До її портфеля на російському ринку входять міжнародні бренди, такі як Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, а також вітчизняні марки, такі як "Донський тютюн", Kiss, Play, "Петр I", "Тройка" та інші.

Компанія є провідним виробником продуктів зі зниженим ризиком, представлених пристроєм для нагрівання тютюну Ploom та електронним випарником капсульного типу Logic Compact. JTI виступає найбільшим інвестором та ведучим платником податків у російській тютюновій індустрії. За останні двадцять років інвестиції JTI в російську економіку перевищили 4,6 мільярда доларів США. Податкові платежі компанії у 2020 році забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Компанія також відзначила, що російський ринок приніс близько 2 мільярдів доларів США дохіду JT Group у 2022 році, що становить близько 11% її консолідованого доходу за 2022 рік.

Незважаючи на заяви представників JTI про те, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингові заходи в Росії, компанія продовжує виробляти та поширювати свою продукцію на території РФ.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанії належать понад 400 брендів, продукція випускається на 280 підприємствах, зокрема: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші.

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