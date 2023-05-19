Полного запрета нет. Страны G7 договорились отслеживать российские алмазы

Страны Большой семерки согласились сотрудничать над ограничением экспорта алмазов из РФ, в том числе над их отслеживанием. Однако не ввели прямого запрета на импорт драгоценных камней страны-агрессора. Об этом говорится в заявлении G7, опубликованном во время саммита в японском городе Хиросима.

"Чтобы уменьшить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов, мы будем продолжать тесно сотрудничать для ограничения торговли и использования алмазов, добываемых, обработанных или произведенных в России", – отметили в Большой семерке, пообещав сотрудничать над обеспечением реализации будущих ограничений, в частности, с помощью технологий отслеживания.

Как пишет Bloomberg, люди, знакомые с дискуссиями на саммите, считают, что шаг к отслеживанию российских алмазов через границы может проложить путь к запрету импорта в будущем. Предыдущие попытки наложить санкции на российские драгоценные камни в Европе столкнулись с сопротивлением таких стран-импортеров, как Бельгия, которая утверждает, что это лишь переместит торговлю алмазами в другое место.

В апреле индийское издание The Economic Times сообщало, что страны G7 могут ввести новые санкции в отношении бриллиантов, полученных от российской компании "Алроса". На фирму приходится около трети мирового предложения алмазов, их стоимость оценивается в 2,5 млрд. долларов.

На данный момент среди стран Большой семерки импорт российских алмазов запретила Великобритания, которая 18 мая объявила эмбарго на них, а также на металлы и военно-промышленный комплекс РФ.

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