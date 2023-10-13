НАЗК виключило індійського виробника діамантів SRK з переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило одну з найбільших світових компаній, яка спеціалізується на видобутку та експорті діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) з переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Причиною цього стала заява компанії, в якій було сказано, що вона буде дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і не планує співпрацювати з російськими суб'єктами, що перебувають під санкціями. Крім того, у компанії висловили свою підтримку нинішнім та майбутнім ініціативам країн G7, спрямованим на обмеження торгівлі російськими алмазами та їх закупівлю.

В НАЗК зазначають, що Індія визнана одним із головних імпортерів алмазів, зокрема дрібної алмазної сировини з Росії, і є найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Таке рішення компанії має на меті послабити здатність Росії продовжувати війну проти України та зменшити її вплив на міжнародній арені.

За повідомленням, деякі країни ввели заборону на імпорт необроблених російських алмазів, однак ця заборона не поширюється на російські діаманти, які були оброблені в інших країнах.

Це створює серйозні прогалини в санкційному механізмі, що дозволяє певним компаніям, включаючи "Алроса", не лише надавати фінансову підтримку російській військовій машині, але й брати участь у будівництві військових підводних човнів та розширювати вплив Кремля на інших континентах.

"Відмова таких компаній як SRK від закупівлі російських алмазів – це внесок не тільки у мир на європейському континентів, а й перш за все у національну безпеку самої Індії", - повідомив Голова НАЗК Олександр Новіков.

Раніше в НАЗК повідомляли, що дану компанію внесли до переліку міжнародних спонсорів війни 15 вересня.

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий санкційний пакет проти Росії. Він може включати заборону на купівлю російських алмазів.