НАЗК виключило британського виробника паперу та пакування з переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції виключило британську групу компаній Mondi з переліку міжнародних спонсорів війни після завершення виконання плану з продажу її бізнесу в Росії.

Як ідеться у повідомленні НАЗК, британський виробник паперу та пакування офіційно підтвердив закриття угоди - відповідне оголошення було розміщено на Лондонській фондовій біржі.

Компанія також надіслала лист до Нацагентства, де зазначила, що виконала умов, які дозволяють виключити її з переліку. Зокрема, вона продала найбільший та останній свій актив у РФ – целюлозно-паперовий комбінат "Монті Сиктивкар" (Сиктивкарський лісопромисловий комплекс) та повністю вийшла з російського ринку. Зазначимо при цьому, що про рішення позбавитися російських активів Mondi заявила ще у травні 2022 року.

"Ми вдячні компанії Mondi за ухвалення єдиного правильного рішення – припинити спонсорувати російську агресію. Це викликає повагу до бренду від цивілізованого світу. Ми бажаємо процвітання та розвитку бізнесу Mondi та будь-якого іншого, який обирає цінності свободи, демократії та соціальної відповідальності, закликаємо наслідувати їх приклад", - прокоментував голова НАЗК Олександр Новіков.

Він висловив упевненіість у тому, що вихід з російського ринку – це те, що відповідає довгостроковим інтересам будь-якого бренду, хоча "не кожен бізнес спроможний це вчасно зрозуміти".

Агентство також наголошує що відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку кожної окремої компанії.