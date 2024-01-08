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Законопроєкт про лобіювання: профільний комітет Ради підтримав документ

Верховна Рада, парламент
Верховна Рада. Фото: Depositphotos

Комітет Верховної Ради з питань правової політики порекомендував парламенту ухвалити за основу проєкт закону про доброчесне лобіювання (№10337). Про це 8 січня повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Він звернув увагу, що документ пропонує визначити зокрема:

  • термінологію у сфері лобіювання;
  • права та обов’язки суб’єктів лобіювання;
  • методи впливу;
  • правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;
  • створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого буде Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
  • механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання.

Лобіювання в Україні: коли ухвалять законопроєкт?

Ухвалення закону про лобіювання є однією з вимог вступу України до Європейського Союзу. 

Закон "Про правотворчу діяльність", який набув чинності у вересні, почав шестимісячний відлік для того, щоб уряд вніс у Раду законопроєкт про лобіювання. Відповідно, це мало відбутися до 20 березня 2024 року. В підсумку документ зареєстрували 13 грудня 2023-го.

Голова НАЗК Олександр Новіков зазначав, що Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт до кінця січня.

Як пояснював чиновник, завдяки закону бізнес та бізнес-асоціації зможуть укладати контракти з лобістами для просування своїх інтересів. Самі лобісти зможуть брати участь у підготовці та написанні проєктів законів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко