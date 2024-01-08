Законопроект о лоббировании: профильный комитет Рады поддержал документ

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики порекомендовал парламенту принять за основу проект закона о добросовестном лоббировании (№10337). Об этом 8 января сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Он обратил внимание, что документ предлагает определить в частности:

терминологию в области лоббирования;

права и обязанности субъектов лоббирования;

методы воздействия;

правила нравственного поведения субъектов лоббирования;

создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого будет Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК);

механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования

Лоббирование в Украине: когда примут законопроект?

Принятие закона о лоббировании является одним из требований вступления Украины в Европейский Союз.

Вступивший в сентябре закон "О правотворческой деятельности" начал шестимесячный отсчет для того, чтобы правительство внесло в Раду законопроект о лоббировании. Соответственно, для этого был срок до 20 марта 2024 года. В итоге документ зарегистрировали 13 декабря 2023-го.

Председатель НАПК Александр Новиков отмечал, что Верховная Рада должна проголосовать за законопроект до конца января.

Как объяснял чиновник, благодаря закону бизнес и бизнес-ассоциации смогут заключать контракты с лоббистами для продвижения своих интересов. Сами лоббисты могут участвовать в подготовке и написании проектов законов.

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