В Верховную Раду внесли обновленный законопроект о растаможке авто в "Дії": чем отличается от предыдущего

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №10380, благодаря которому значительно уменьшится человеческий фактор в процессе растаможки легковых автомобилей, а сам процесс будет перенесен в "Дію".

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В сообщении говорится, что после принятия законопроекта граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение "Дія", а бизнес - через портал "Дія".

Михаил Федоров пояснил, что на процедуру определения таможенной стоимости влияет человеческий фактор – стоимость зависит непосредственно от таможенного инспектора. Таким образом, при отсутствии четких критериев существуют возможности для злоупотреблений, фактически уменьшающих поступления в бюджет.

Предварительная концепция строилась на определении таможенных платежей исключительно по техническим характеристикам авто – без таможенной стоимости. Потому ее и не поддержали нардепы. Сейчас нашли возможность соблюсти ключевые международные нормы и одновременно убрать человеческий фактор при определении таможенной стоимости авто через автоматизацию этого процесса.

Новым законопроектом предлагается создание базы данных таможенной стоимости легковых автомобилей. Ее сформирует Минцифра на основе данных таможни. Система будет содержать таможенную стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.

Предполагается, что весь процесс растаможки будет онлайн. "Дія" даже поможет заполнить таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

"Цифровизация сделает процесс растаможивания прозрачным и быстрым. А главное — полностью исключит любые коррупционные схемы на таможне. Ожидаем поддержку законопроекта от комитета и народных депутатов в зале", - добавил глава Минцифры.

Алгоритм растаможки через "Дію". Иллюстрация: Минцифра

Верховная Рада провалила голосование про растаможку автомобилей через "Дію"

Напомним, в феврале 2023 года Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроектов, позволяющих растаможку авто через сервис "Дія".

Михаил Федоров высказал предположение, что провал голосования мог быть связан с неидеальностью инициатив и коммуникации с депутатами Верховной Рады, ведь "где-то не хватило голосов, потому что не было людей в зале".

"Я не хочу верить, что это из-за какой-то заинтересованности, но в этой сфере ходят $50-150 млн взяток в год", – сказал чиновник.

Как пояснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник, законопроект предполагал полное отсутствие влияния цены авто на стоимость растаможки, что делало эту процедуру прозрачной.

"Например, у нас очень популярны "евробляхи" и автомобили из Америки, потому что они дешевые, и поэтому нужно меньше платить за растаможку. В растаможке авто есть другая сторона медали: такая процедура порождала коррупцию на границе из-за подделки документов, чтобы еще больше занизить цену на автомобиль и его растаможку", - пояснил эксперт.

По его словам, новый законопроект, который Рада не поддержала, нивелировал эту коррупционную составляющую. То есть растаможка авто, которую вы купили в США или Европе, должна стоить одинаково независимо от класса машины. С одной стороны, это прозрачность, а с другой — это привело к дискуссии в парламенте, поэтому сейчас разрабатывается новая формула расчета растаможки автомобиля, чтобы она для дорогих авто не стоила дешевле, чем для бюджетных машин.

Вместе с тем Мстислав Баник выразил надежду, что в ближайшее время удастся найти решение, которое примет парламент, и эта услуга будет доступна в "Дії".

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