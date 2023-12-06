Оплатить таможенные платежи при оформлении ввезенных автомобилей стало проще

Государственная таможенная служба расширила возможности ИТ-сервиса "Единое окно для международной торговли", чтобы граждане имели возможность самостоятельно оплатить таможенные платежи при ввозе авто на депозитный счет соответствующей таможни через QR код в один клик.

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Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы.

Отмечается, что при самостоятельном оформлении авто необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и выбрать определенные параметры.

Далее система генерирует QR-код, по которому можно оплатить таможенные платежи без обращения в банковское учреждение.

"Это будет способствовать упрощению оплаты и ускорению процедуры оформления", - отметили в Гостаможслужбе.

Там добавили, что цифровизация процессов – один из приоритетов в работе таможни.

Напомним, украинский автопарк в октябре пополнили 21,3 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 41% больше чем в октябре 2022 года. Лидером среди подержанных авто в очередной раз стал Volkswagen Golf.

Отметим, Верховная Рада вернула пошлины и обложение НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года, с этого дня отменили льготу на ввоз авто.