Сплатити митні платежі при оформленні ввезених автомобілів стало простіше

Державна митна служба розширила можливості ІТ-сервісу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", аби громадяни мали змогу самостійно сплатити митні платежі при ввезенні авто на депозитний рахунок відповідної митниці через QR код в один клік.

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Про це повідомила пресслужба Держмитслужби.

Зазначається, що під час самостійного оформлення авто необхідно зареєструватися в Особистому кабінеті та обрати визначені параметри.

Далі система генерує QR-код, через який можна сплатити митні платежі без звернення до банківської установи.

"Це сприятиме спрощенню оплати та пришвидшенню процедури оформлення", - зауважили в Держмитслужбі.

Там додали, що цифровізація процесів - один із пріоритетів у роботі митниці.

Нагадаємо, український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року. Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf.

Зауважимо, Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року, з цього дня скасували пільгу на ввезення авто.