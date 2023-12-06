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Сплатити митні платежі при оформленні ввезених автомобілів стало простіше
Державна митна служба розширила можливості ІТ-сервісу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі", аби громадяни мали змогу самостійно сплатити митні платежі при ввезенні авто на депозитний рахунок відповідної митниці через QR код в один клік.
Про це повідомила пресслужба Держмитслужби.
Зазначається, що під час самостійного оформлення авто необхідно зареєструватися в Особистому кабінеті та обрати визначені параметри.
Далі система генерує QR-код, через який можна сплатити митні платежі без звернення до банківської установи.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Це сприятиме спрощенню оплати та пришвидшенню процедури оформлення", - зауважили в Держмитслужбі.
Там додали, що цифровізація процесів - один із пріоритетів у роботі митниці.
Нагадаємо, український автопарк у жовтні поповнили 21,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 41% більше, ніж у жовтні 2022 року. Лідером серед вживаних авто вкотре став Volkswagen Golf.
Зауважимо, Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто з 1 липня 2022 року, з цього дня скасували пільгу на ввезення авто.