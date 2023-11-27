Між Україною і ЄС запроваджуються Альтернативні правила походження товарів

З 1 грудня 2023 року на двосторонньому рівні між Україною та Європейським Союзом запроваджуються Альтернативні правила походження товарів.

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Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

Зазначається, що альтернативні правила походження містять деякі новації у порівнянні з діючою редакцією правил походження Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Сед змін, зокрема:

правила походження доповнено термінами «взаємозамінні товари», «максимальний вміст матеріалів, походженням з третіх країн», «групи» та «позиції» Гармонізованої системи опису та кодування товарів;

оновлено перелік товарів, які повністю отримано в країнах-учасницях Конвенції;

правило «толерантності» ґрунтується на двох критеріях: по вазі до сільськогосподарських товарів товарних груп 2, 4-24 УКТЗЕД, за винятком рибопродукції товарної групи 16 УКТЗЕД; по вартості до промислових товарів (стаття 5 Додатку);

передбачено використання тільки двох документів для підтвердження походження: це сертифікат EUR.1 та декларація про походження замість чотирьох (виключено документи EUR-MED), що спростить процедуру підтвердження походження;

термін дії документів про походження з чотирьох місяців збільшено до десяти (стаття 23);

уточнено перелік документів, необхідних для підтвердження походження матеріалів/сировини, які використовуються у виробництві готового товару, зокрема це декларація постачальника та довгострокова декларація постачальника;

можливість подрібнення партій товарів в країні транзиту у разі якщо товари знаходяться під митним контролем (пункт 3 статті 14);

декларація про походження може бути складена ретроспективно протягом двох років після експорту;

спрощено механізм надання статусу уповноваженого (схваленого) експортера (такий статус може бути отримано будь-яким експортером незалежно від кількості партій товарів) (стаття 19);

обмін зразками відбитків печаток між митними адміністраціями країн-учасниць Конвенції та номерами авторизації уповноважених (схвалених) експортерів (в правилах походження Конвенції обмін здійснюється через Єврокомісію).

У Держмитслужбі звертають увагу декларантів на те, що товари користуються тарифними преференціями зі сплати мита та набувають преференційного походження з України або Європейського Союзу за умови подання одного з таких документів, що підтверджують походження:

сертифікат з перевезення товару EUR.1 (код документу згідно відомчого класифікатора «7023»), який повинен містити у графі 7 напис англійською мовою «ПЕРЕХІДНІ ПРАВИЛА» (видається митними органами України або Європейського Союзу за формою, наведеною у Додатку ІV до Альтернативних правил);

декларація походження, яка складається за формою, наведеною у Додатку ІІІ до Альтернативних правил, уповноваженим (схваленим) експортером Європейського Союзу або України шляхом штампування, машинописного чи поліграфічного друкування на інвойсі, повідомленні про доставку чи іншому комерційному документі (код документу згідно відомчого класифікатора «7024») незалежно від фактурної вартості партії товару або будь-яким експортером, якщо сукупна фактурна вартість партії товару не перевищує 6000 євро (код документу згідно відомчого класифікатора «7025»).

Нагадаємо, з 7 листопада змінилися умови митного контролю та оформлення, як імпортних так експортних вантажів.

Також Кабінет міністрів 22 вересня прийняв постанову, що має полегшити та прискорити процес отримання авторизацій на митні спрощення, що позитивно вплине на бізнес.