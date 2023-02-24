ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Рада провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії"

Верховная Рада, парламент
Верховная Рада. Фото: официальный сайт парламента

Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроектов, позволяющих растаможку авто через сервис "Дія". Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

По словам Железняка, законопроект №7466 поддержали только 212 депутатов, а №7468 — 206.

Нардеп уточнил, что было еще несколько голосований по альтернативным законопроектам, но они тоже не получили достаточной поддержки.

Проект закона №7466 предусматривал изменение существующей системы налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможки. Планировалось, что не будут учитываться стоимость транспортного средства, а формула будет состоять из следующих показателей: возраст, тип и объема двигателя и эксклюзивнось транспортного средства.

Законопроект №7468 в случае принятия внес бы изменения в Таможенный кодекс Украины. Ярослав Железняк сообщал, что порядок растаможки авто через "Дію" должен был выглядеть следующим образом:

  • Человека покупает авто.
  • Авторизуется в "Дії".
  • Вводиит VIN-код и вносит дополнительные данные об автомобиле.
  • "Дія" рассчитывает сумму таможенных платежей.
  • Гражданин оплачивает платежи.
  • Подписывает декларацию в "Дії".
  • Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию.
  • "Дія" отправляет данные в АСМО.
  • Автомобиль приезжает на границу.
  • Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто.
  • Банк производит списание денег.
  • Автомобиль заезжает в Украину.

Напомним, что в "Дії" уже запустили тестовый расчет стоимости растаможки авто, которая была бы введена в случае принятия необходимого законодательства. В Минцифре заявляли, что цифровизация растаможки упростила бы процесс для украинцев и сделала бы невозможными коррупционные схемы.