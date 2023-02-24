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Рада провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії"
Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроектов, позволяющих растаможку авто через сервис "Дія". Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
По словам Железняка, законопроект №7466 поддержали только 212 депутатов, а №7468 — 206.
Нардеп уточнил, что было еще несколько голосований по альтернативным законопроектам, но они тоже не получили достаточной поддержки.
Проект закона №7466 предусматривал изменение существующей системы налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможки. Планировалось, что не будут учитываться стоимость транспортного средства, а формула будет состоять из следующих показателей: возраст, тип и объема двигателя и эксклюзивнось транспортного средства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Законопроект №7468 в случае принятия внес бы изменения в Таможенный кодекс Украины. Ярослав Железняк сообщал, что порядок растаможки авто через "Дію" должен был выглядеть следующим образом:
- Человека покупает авто.
- Авторизуется в "Дії".
- Вводиит VIN-код и вносит дополнительные данные об автомобиле.
- "Дія" рассчитывает сумму таможенных платежей.
- Гражданин оплачивает платежи.
- Подписывает декларацию в "Дії".
- Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию.
- "Дія" отправляет данные в АСМО.
- Автомобиль приезжает на границу.
- Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто.
- Банк производит списание денег.
- Автомобиль заезжает в Украину.
Напомним, что в "Дії" уже запустили тестовый расчет стоимости растаможки авто, которая была бы введена в случае принятия необходимого законодательства. В Минцифре заявляли, что цифровизация растаможки упростила бы процесс для украинцев и сделала бы невозможными коррупционные схемы.