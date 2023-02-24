Рада провалила законопроекты о растаможке авто в "Дії"

Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроектов, позволяющих растаможку авто через сервис "Дія". Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

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По словам Железняка, законопроект №7466 поддержали только 212 депутатов, а №7468 — 206.

Нардеп уточнил, что было еще несколько голосований по альтернативным законопроектам, но они тоже не получили достаточной поддержки.

Проект закона №7466 предусматривал изменение существующей системы налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможки. Планировалось, что не будут учитываться стоимость транспортного средства, а формула будет состоять из следующих показателей: возраст, тип и объема двигателя и эксклюзивнось транспортного средства.

Законопроект №7468 в случае принятия внес бы изменения в Таможенный кодекс Украины. Ярослав Железняк сообщал, что порядок растаможки авто через "Дію" должен был выглядеть следующим образом:

Человека покупает авто.

Авторизуется в "Дії".

Вводиит VIN-код и вносит дополнительные данные об автомобиле.

"Дія" рассчитывает сумму таможенных платежей.

Гражданин оплачивает платежи.

Подписывает декларацию в "Дії".

Автоматическая система таможенного оформления (АСМО) формирует таможенную декларацию.

"Дія" отправляет данные в АСМО.

Автомобиль приезжает на границу.

Инспектор проверяет таможенную декларацию, документы и авто.

Банк производит списание денег.

Автомобиль заезжает в Украину.

Напомним, что в "Дії" уже запустили тестовый расчет стоимости растаможки авто, которая была бы введена в случае принятия необходимого законодательства. В Минцифре заявляли, что цифровизация растаможки упростила бы процесс для украинцев и сделала бы невозможными коррупционные схемы.