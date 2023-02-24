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Рада провалила законопроєкти про розмитнення авто в "Дії"

Верховна Рада, парламент
Верховна Рада. Фото: офіційний сайт парламенту

Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєктів, які дозволили би розмитнення авто через сервіс "Дія". Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

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За словами Железняка, законопроєкт №7466 підтримали лише 212 депутатів, а №7468 — 206.

Нардеп уточнив, що було ще кілька голосувань по альтернативним законопроєктам, але вони також не отримали достатньої підтримки.

Проєкт закону №7466 передбачав зміну існуючої системи оподаткування легкових авто шляхом впровадження нової формули розмитнення. Планувалося, що до уваги не братимуть вартість транспортного засобу, а формула складатиметься з таких показників: вік, тип і об’єм двигуна та ексклюзивність транспортного засобу.

Законопроєкт №7468 у разі прийняття вніс би зміни до Митного кодексу України. Ярослав Железняк повідомляв, що порядок розмитнення авто через "Дію" мав виглядати наступним чином:

  • Особа купує авто. 
  • Авторизується в "Дії". 
  • Вводить VIN-код та вносить додаткові дані про авто. 
  • "Дія" розраховує суму митних платежів. 
  • Громадянин сплачує платежі.
  • Підписує декларацію в "Дії". 
  • Автоматична система митного оформлення (АСМО) формує митну декларацію. 
  • "Дія" відправляє дані до АСМО. 
  • Авто приїжджає на кордон. 
  • Інспектор перевіряє митну декларацію, документи та авто. 
  • Банк проводить списання грошей. 
  • Авто заїжджає в Україну.

Нагадаємо, що в "Дії" вже запустили тестовий розрахунок вартості розмитнення авто, яка була б запроваджена в разі прийняття необхідного законодавства. У Мінцифри заявляли, що цифровізація розмитнення спростила б процес для українців та унеможливила б корупційні схеми.