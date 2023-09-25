Три четверти автоимпортеров и дилеров считают рынок подержанных авто непрозрачным - опрос

74% участников автомобильного рынка Украины считают, что рынок подержанных автомобилей непрозрачен, в частности 34% называют его совершенно непрозрачным. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации с 12 июля по 11 августа среди 53 представителей автомобильных импортеров и дилерских центров (из которых 43 имеют в составе своего бизнеса подразделение по продаже подержанных авто).

"При этом почти три четверти опрошенных причинами его непрозрачности считают чрезмерно забюрократизированными процедуры, связанные со скупкой подержанных автомобилей для последующей перепродажи, и возможность применения теневых схем при перепродаже подержанных автомобилей, при которых в бюджет государства не уплачивается ни копейки налогов", - отмечают в ЕБА.

Первоочередными мерами, которые немедленно должны быть приняты на уровне государства для опровержения этого рынка 90% опрошенных участников, называют отмену указанных бюрократических процедур.

Согласно оценкам респондентов, в 2022 году объемы продаж подержанных авто в 16 раз превысили продажи новых автомобилей. Причиной этого, по мнению 72% респондентов, являются недостаточные доходы украинцев для покупки новых автомобилей, тогда как 4% (то есть двое) считают, что украинцы в принципе предпочитают подержанные автомобили.

В то же время 24% респондентов приводят другие причины, среди которых дефицит и недостаточный ассортимент новых автомобилей в 2022 году, возможность растаможки подержанных авто по нулевой ставке, повышенный спрос на подержанные автомобили для нужд фронта.

Комментируя текущее состояние рынка подержанных авто, эксперты обращают внимание на использование теневых схем перепродажи авто (как купленных на внутреннем рынке, так и завезенных из-за границы), не проходящих проверку технического состояния.

"Такие автомобили дешевы, однако могут нести опасность для участников дорожного движения и угрозу окружающей среде. К тому же государство не получает налогов с операций по их перепродаже. Все это искажает конкуренцию на рынке и ставит официальных операторов в невыгодные условия", - отмечают в ассоциации.

Среди основных причин, делающих рынок подержанных авто непрозрачным, участники опроса выделяют большое количество бюрократических процедур, связанных с официальной скупкой для последующей перепродажи подержанных автомобилей, в том числе излишнее действие по перерегистрации подержанного автомобиля на предприятие, официально осуществляющее такую перепродажу, в сервисных центрах МВД. С этим мнением согласны 70% респондентов.

Также называется нежелание автобизнесменов платить налоги от перепродажи подержанных автомобилей и применения теневых схем по их продаже, при которых сделка по продаже либо выглядит как комиссионная, либо как продажа автомобиля физическим лицом, не облагаемым налогом. С этим согласны тоже 70% опрошенных.

62% назвали причиной непрозрачности рынка лоббирование интересов заинтересованных групп по отмене или уменьшению таможенных тарифов и налогов на ввоз в Украину подержанных автомобилей.

В то же время с рынком новых автомобилей ситуация принципиально иная: 92% участников опроса считают его прозрачным, и только 4% (то есть двое) – непрозрачным. Комментируя текущее состояние рынка новых автомобилей, эксперты сообщили о трудностях с прогнозированием производства, сроков поставок и комплектаций).

В то же время участники рынка обращают внимание на то, что такое состояние официальной поставки новых авто в Украину стимулирует бизнес по "серому" импорту новых авто, которые преимущественно не соответствуют требованиям сертификации для Украины.

Комментируя причины, усложняющие работу официальных компаний на рынке подержанных авто, 62% экспертов соглашаются, что весомым фактором является затягивание во времени процедуры продажи подержанного автомобиля из-за большого количества бюрократических процедур, связанных с официальной скупкой для последующей перепродажи подержанных машин.

В то же время 32% называют другим фактором несколько более высокие цены, чем на теневом рынке, что связано с официальной уплатой налогов. Для вывода же рынка подержанных автомобилей из тени, по мнению 87% опрошенных официальных игроков, следует применить отмену излишней регистрации подержанной машины на хозяйствующего субъекта, официально ими торгующего. Также эксперты предлагают уменьшить налогообложение сделок с подержанными авто и усилить контроль за теневыми схемами на этом рынке.

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