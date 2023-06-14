Процедура перерегистрации авто станет проще: в МВД рассказали, что изменится

Кабинет министров Украины принял постановление, которым сделал необязательным проведение экспертного исследования авто во время перерегистрации. Исключением будет только первый ввоз подержанных транспортного средства из-за границы. Об этом написал заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый в колонке для "Цензор.Нет".

Он отметил, что таким образом процедура купли-продажи автомобиля становится более удобной: необходимо записаться в электронную очередь на конкретно определенную дату и время (онлайн или через терминал) и получить услугу, потратив около 25 минут.

Экспертное исследование автомобиля и регистрационных документов с выдачей соответствующего заключения можно будет провести по желанию продавца. Стоимость услуги составляет около 320 грн.

Что касается рисков, если не проводить экспертное исследование, то в МВД отметили, что чаще всего происходит подделка или замена идентификационного номера двигателя, шасси автомобиля. В прошлом году было выявлено 1202 таких транспортных средства, а в первой половине 2023 года – 381. Однако большинство таких нарушений было выявлено во время исследования подержанных авто, ввезенных из-за границы впервые (обязательность их проверки сохраняется).

Драпятый добавил, что нововведения вступят в силу с момента опубликования постановления правительства (пока этого не произошло).

Как пишет "Судебно-юридическая газета", правительство приняло изменения касательно перерегистрации авто на заседании 13 июня.