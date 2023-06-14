Процедура перереєстрації авто стане простішою: у МВС розповіли, що зміниться

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою зробив необовʼязковим проведення експертного дослідження авто під час перереєстрації. Винятком буде лише перше ввезення вживаного транспортного засобу з-за кордону. Про це написав заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий у колонці для "Цензор.Нет".

Він зазначив, що таким чином процедура купівлі-продажу автомобіля стає зручнішою: необхідно записатися в електронну чергу на конкретно визначену дату й час (онлайн або через термінал) та отримати послугу, витративши близько 25 хвилин.

Експертне дослідження автівки й реєстраційних документів з видачею відповідного висновку можна буде провести за бажанням продавця. Вартість послуги становить близько 320 грн.

Що стосується ризиків, якщо не проводити експертне дослідження, то в МВС зауважили, що найчастіше трапляється підробка або заміна ідентифікаційного номера двигуна, шасі автомобіля. Торік було виявлено 1202 такі транспортні засоби, а в першій половині 2023 року – 381. Однак більшість таких порушень було виявлено під час дослідження вживаних авто, ввезених з-закордону вперше (обовʼязковість їх перевірки зберігається).

Драпʼятий додав, що нововведення набудуть чинності з моменту опублікування постанови уряду (поки що цього не сталося).

Як пише "Судово-юридична газета", уряд ухвалив зміни щодо перереєстрації авто на засіданні 13 червня.