Три чверті автоімпортерів та дилерів вважають ринок вживаних авто непрозорим - опитування

74% учасників автомобільного ринку України вважають, що ринок вживаних автомобілів є непрозорим, зокрема 34% називають його цілковито непрозорим. Про це свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації з 12 липня до 11 серпня серед 53 представників автомобільних імпортерів та дилерських центрів (з яких 43 мають у складі свого бізнесу підрозділ з продажу вживаних авто).

"При цьому майже три чверті опитаних причинами його непрозорості вважають надмірно забюрократизовані процедури, пов‘язані зі скуповуванням вживаних автомобілів для подальшого перепродажу, та можливість застосування тіньових схем при перепродажі вживаних автомобілів, при яких до бюджету держави не сплачується ані копійки податків", - зазначають в ЄБА.

Першочерговими заходами, які негайно мають бути вжитими на рівні держави для опрозорення цього ринку 90% опитаних учасників називають скасування вказаних бюрократичних процедур.

Згідно з оцінками респондентів, у 2022 році обсяги продажів вживаних авто у 16 разів перевищили продажі нових автомобілів. Причиною цього, на думку 72% респондентів, є недостатні доходи українців для купівлі нових автомобілів, тоді як 4% (тобто двоє) вважають, що українці в принципі віддають перевагу вживаним автомобілям.

Водночас 24% респондентів наводять інші причини, серед яких дефіцит та недостатній асортимент нових автомобілів у 2022 році, можливість розмитнення вживаних авто за нульовою ставкою, підвищений попит на вживані автівки для потреб фронту.

Коментуючи поточний стан ринку вживаних авто, експерти звертають увагу на використання тіньових схем перепродажу авто (як куплених на внутрішньому ринку, так і завезених із-за кордону), які не проходять перевірку технічного стану.

"Такі автомобілі є дешевими, однак можуть нести небезпеку для учасників дорожнього руху та загрозу довкіллю. До того ж держава не отримує податків з операцій з їх перепродажу. Все це спотворює конкуренцію на ринку та ставить офіційних операторів у невигідні умови", - зазначають в асоціації.

Серед основних причин, що роблять ринок вживаних авто непрозорим, учасники опитування виділяють велику кількість бюрократичних процедур, пов‘язаних з офіційним скуповуванням для подальшого перепродажу вживаних автомобілів, зокрема зайва дія з перереєстрації вживаного автомобіля на підприємство, що офіційно здійснює такий перепродаж, в сервісних центрах МВС. З цією думкою погоджуються 70% респондентів.

Також називається небажання автобізнесменів платити податки від перепродажу вживаних автомобілів і застосування тіньових схем з їх продажу, при яких угода з продажу або виглядає як комісійна, або як продаж автомобіля фізичною особою, що не оподатковується. З цим погоджуються теж 70% опитаних.

62% назвали причиною непрозорості ринку лобіювання інтересів зацікавлених груп щодо скасування чи зменшення митних тарифів та податків на ввезення в Україну вживаних автомобілів.

Натомість з ринком нових автомобілів ситуація принципово інша: 92% учасників опитування вважають його прозорим, і тільки 4% (тобто двоє – непрозорим. Коментуючи поточний стан ринку нових автомобілів, експерти повідомили про труднощі з прогнозуванням виробництва, строків поставок та комплектацій.

Водночас учасники ринку звертають увагу на те, що такий стан офіційного постачання нових авто в Україну стимулює бізнес із "сірого" імпорту нових авто, які переважно не відповідають вимогам сертифікації для України.

Коментуючи причини, що ускладнюють роботу офіційних компаній на ринку вживаних авто, 62% експертів погоджуються, що вагомим фактором є затягування у часі процедури продажу вживаного автомобіля через велику кількість бюрократичних процедур, пов‘язаних з офіційним скуповуванням для подальшого перепродажу вживаних автомобілів.

Водночас 32% називають іншим фактором дещо вищі ціни, ніж на тіньовому ринку, що пов‘язано з офіційною сплатою податків. Для виведення ж ринку вживаних автомобілів з тіні, на думку 87% опитаних офіційних гравців, варто вжити скасувати зайву реєстрації вживаної машини на господарюючого суб‘єкта, який офіційно ними торгує. Також експерти пропонують зменшити оподаткування операцій з вживаними авто та посилити контроль за тіньовими схемами на цьому ринку.

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