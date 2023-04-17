"Через Дію и мессенджеры невозможно раздавать повестки", — Мстислав Баник, руководитель развития электронных услуг в Минцифре

Когда через Дію можно будет растаможить авто и оформить документы для выезда ребенка с одним из родителей. Почему невозможно через мессенджеры и приложение рассылать повестки, а также о роли технологий в войне в интервью для Delo.ua рассказал руководитель развития электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Когда РФ напала на Украину, какие задачи стояли перед Минцифрой? Что нужно было сделать, чтобы наладить работу ведомства в военное время?

– Утром 24 февраля руководители министерства встретились в Zoom, чтобы спланировать дальнейшие действия. Один из вопросов был остаться в Киеве или эвакуироваться на Запад Украины. Решили, что я должен эвакуироваться.

На следующий день мы начали работу над запуском єДокумента, радио и телевидения в Дії. Мы понимали, что у нас есть продукт, которым в то время пользовалось 14,5 млн человек. Во время бомбежек многие выезжали в другие регионы без документов, а реестры были отключены. Поэтому мы быстро создали документ, который работает на базе авторизованных данных без доступа к реестрам.

Когда оккупанты пытались уничтожить телебашни в Херсоне, Николаеве и Киеве, у некоторых не работало телевидение и радио. Россияне хотели лишить доступа к новостям. Тогда мы быстро интегрировали в Дію радио и телевидение, чтобы обеспечить людей информацией. Но мы понимали, что нужно будет прибавлять другие услуги. Поэтому быстро запустили донаты для фонда "Вернись живым", чтобы ускорить обеспечение военных без бюрократии.

Когда мы вели коммуникацию с Apple, они не понимали, что мы запускаем, но сделали для нас исключение, потому что в маркете не предусмотрен такой функционал. Тогда именно через Дію удалось собрать 318 млн грн. Сейчас украинцы через Дію могут задонатить на ВСУ для фандрейзинговой платформы UNITED24. Всего через приложение Дія было собрано на нужды армии более 550 млн гривен.

Сколько за год было кибератак на приложение и портал Дія? Когда была самая большая кибератака и сколько она продолжалась?

– Кибератаки постоянны, они почти не прекращаются, поэтому мы не считаем их количество. Масштаб атак начал расти осенью 2021 года. Самые большие были в январе и феврале на разные системы Украины (государственные, банковскую и т.п.) одновременно. Также атаковали Дію. Но в государстве действенная стратегия кибербезопасности, которой мы придерживаемся. Кроме нее, мы еще используем опыт частного сектора, потому что они быстрее, чем государство, внедряют кибербезопасные стратегии.

Следует понимать, что у врага нет цели украсть данные паспорта или иного документа и взять кредит или продать эту информацию. Цель – уничтожить данные человека, чтобы произошел коллапс. К примеру, они уничтожают реестр паспортов, в конце концов мы не знаем, какие паспорта настоящие, а какие нет. Не знаем кто наш гражданин, а кто враг. Именно поэтому все реестры в Украине отключили, а за неделю до вторжения, наконец, приняли изменения в украинском законодательстве, которые позволили хранить государственные данные в дата-центре за рубежом. Во время войны ракеты прилетали по украинским дата-центрам, но нас спасло то, что сделали резервные копии, которые сохраняются за границей.

За 2022 год в Дії появилось много новых электронных документов и функций, в частности пенсионное удостоверение, подача заявления на поврежденное из-за боевых действий имущество, Дія. Радио, Помощь армии, єОселя, Военные облигации, судебные решения и другое. Сколько услуг заработало в приложении Дія во время масштабной войны? Какие еще документы могут появиться в течение года?

– С начала полномасштабного вторжения мы запустили 52 сервиса. В апреле мы планируем запустить услугу замены водительского удостоверения. Если ты потерял или повредил водительское удостоверение, то из-за действия его можно будет восстановить в цифровом формате или заказать пластиковое. Также в апреле мы запустим отмену шеринга авто и выдержку о несудимости.

Немного позже запустим услугу растаможки и перерегистрации авто через Дію. Однако сначала нужно решить этот вопрос на законодательном уровне.

Также будем работать над образовательными проектами, электронными и социальными сервисами, необходимыми в военное время.

Верховная Рада провалила голосование растаможки автомобилей через Дію – не всем понравилась новая формула растаможки. И теперь законопроект нужно доработать перед новым рассмотрением. Какие нужны доработки и почему Рада провалила голосование?

– Проект закона предусматривал полное отсутствие влияния цены авто на стоимость растаможки, что делало эту процедуру прозрачной. Например, у нас очень популярны "евробляхи" и автомобили из Америки, потому что они дешевые, поэтому нужно меньше платить за растаможку. В растаможке авто есть другая сторона медали: такая процедура порождала коррупцию на границе из-за подделки документов, чтобы еще больше занизить цену на автомобиль и его растаможку.

Новый законопроект, который Совет не поддержал, нивелировал эту коррупционную составляющую. То есть растаможка авто, которую ты купил в США или Европе, должно стоить одинаково независимо от класса машины. С одной стороны, это прозрачность, а с другой — это привело к дискуссии в парламенте, поэтому сейчас разрабатывается новая формула расчета растаможки автомобиля, чтобы она для дорогих авто не стоила дешевле, чем для бюджетных машин.

Когда ориентировочно это может произойти?

- Надеюсь, что весной нам удастся найти решение, которое согласует парламент и эта услуга будет доступна в Дії.

Ранее вы говорили, что работаете над возможностью оформления документов для выезда ребенка за границу через Дію. Когда эта услуга будет доступна пользователям?

- Что касается документа для выезда ребенка за границу, то в этом году будем работать над запуском этой услуги, но пока неизвестно, когда он заработает, ведь такую процедуру нужно утвердить на законодательном уровне, как и растаможку авто. Это будет разрешение на вывоз ребенка с одним родителем, а не с бабушками/дедушками или другими родственниками. Если у родителя нет Дії, он может получить ссылку на документ, например через мессенджер, и подписать его цифровой подписью. Есть такая концепция, но до запуска услуги может что-либо измениться.

Недавно сообщалось, что государство начнет возмещать за поврежденное жилье. Сколько таких заявок украинцы оформили через Дію?

- Эта услуга доступна как в приложении, так и на портале Дія для людей, не имеющих смартфона. За все время через приложение подали более 330 заявлений, через портал - более 21 000. Но война продолжается, поэтому цифра будет расти.

Важный момент: возмещать за поврежденное жилье не будут по фотографиям. Жилье нужно проверять фактически и решать, ремонтировать его или, возможно, предоставить новое. Есть много опций и сценариев, как это будет происходить. Главное, что есть связь с человеком, который подавал заявку, и с ним можно обсудить любые вопросы и назначить день, когда комиссия может прийти и оценить состояние жилья.

Если человек уехал из страны и не собирается возвращаться, то как проверяющие попадут в квартиру/дом?

- Процесс возмещения имеет несколько этапов и дополнительные инструменты, позволяющие договориться с владельцем о дальнейших шагах. Постепенно все это будет решаться.

Сколько людей подало заявок через Дію на доступную ипотеку?

- Уже прошел первый этап, при котором 939 семей более чем на 1,2 млрд гривен получили положительный ответ относительно льготной ипотеки. В скором времени планируется следующий этап, когда программа будет расширена и также можно будет подавать заявки на доступную ипотеку. Равномерно средства будут выделять.

К началу 2023-2024 учебного года часть образовательной документации будет доступна онлайн. В частности, переход на онлайн-документы облегчит жизнь семьям в оккупации, ранее вынужденных забирать бумажные документы из захваченных школ. Если некоторые деоккупированные населенные пункты не будут обеспечены Интернетом, то как пользоваться электронным документооборотом?

- Этот проект на стадии изучения. Пока нет конкретного решения, но новый министр образования имеет план, чтобы все данные в школах были доступны онлайн. Это нужно для того, чтобы за перевод ребенка из одной школы в другую не было груды бумаг, а все данные обновлялись онлайн. Этот проект будем запускать постепенно, потому что мы понимаем, что даже на деоккупированных территориях не сразу появляется Интернет. Поэтому стопроцентное использование будет длиться некоторое время, как это было с некоторыми другими услугами.

Ваша цель – чтобы пользователь получал 100% государственных услуг в Дії. Какой процент услуг уже работает и сколько нужно времени, чтобы достичь показателя в 100%?

– Это сложный вопрос, ведь еще нет списка имеющихся государственных услуг. Это связано с тем, что одни услуги предоставляются на общегосударственном уровне, а другие на местном. К тому же, сама услуга может по-разному называться. Однако в целом мы оцифровали наиболее популярные услуги, которыми пользуются украинцы. Но будем дорабатывать услугу смена места жительства. Потому что во время военного положения военнообязанные должны менять место жительства по другой процедуре.

У нас есть проект, который приведет в порядок все государственные услуги и сделает их в виде каталога.

Сколько уникальных пользователей в настоящее время?

- В настоящее время приложением Дія пользуются 19 млн уникальных пользователей. На момент полномасштабного вторжения было 14,5 млн. То есть за год прибавилось 5,5 млн человек. Все потому, что многим нужны были электронные документы и доступ к услугам онлайн. Когда мы до полномасштабной войны ездили по городам Украины, то увидели, что в некоторых прифронтовых областных центрах на востоке страны не было сервисных центров, где предоставляют госуслуги. Там люди могли получить услугу только через Дію.

Увеличилось ли количество пожилых людей, загрузивших приложение Дія? Сколько лет самому взрослому пользователю?

– В Украине 10,7 млн человек пенсионного возраста и 2,8 млн человек 60+ пользуются ею. Для пожилых людей на портале и в приложении Дія есть услуги, в частности пенсионное удостоверение, справка ОК-5 и ОК-7, заявления о назначении и перерасчете пенсии, справка о доходах пенсионера и выписка из реестра застрахованных лиц. Также через Дію можно обменять лампочки на энергосберегающие, пройти образовательный курс на портале Дія.Цифроваа освіта, оплатить штраф в приложении и другое.

Надо привлекать пожилых людей, чтобы они могли пользоваться услугами онлайн. Сейчас очень многие люди пенсионного возраста умеют пользоваться интернетом, планшетом и смартфоном, поэтому они смогут полноценно использовать и Дію.

Можно ли через Дію провести перепись населения?

– Не совсем. Возможно, позже будут какие-то конструкции. Для того чтобы реализовать перепись населения, сначала нужно найти всех людей, а многие украинцы живут не по месту прописки. Надо изучать опыт других стран и сделать так, чтобы уже зафиксированные люди не дублировались, если делать гибридную систему, когда ты отмечаешься в приложении и во время физической переписи.

Раньше многие говорили о введении электронного голосования на выборах. Можно ли голосование ввести через Дію? По вашему мнению, такое голосование может быть прозрачным?

– Есть мировой опыт проведения выборов в электронном формате. К примеру, Эстония использует комбинированное голосование. У этой страны мы позаимствовали много опыта, потому что она была №1 в сфере цифровизации государственных сервисов. Это означает, что есть некоторые технологии и видения. Кроме технической части и доверия населения, онлайн-выборы нуждаются в необходимых изменениях в законодательстве. В соответствии с действующим законодательством организует подготовку и проведение выборов Центральная избирательная комиссия.

Очевидно, что это происходит согласно нормам соответствующих законов о выборах, которые разрабатываются и принимаются народными депутатами. ЦИК – распорядитель Государственного реестра избирателей, который является основой избирательного процесса. В случае, если народными депутатами будет разработан и принят соответствующий закон об интернет-голосовании, в ЦИК будет необходима наша эксперты — мы готовы присоединиться к проекту. Минцифра реализует политику предоставления электронных услуг и электронной идентификации.

Какие еще страны, кроме Эстонии, заинтересовались Дією и ведут с Минцифры переговоры о помощи в разработке подобного продукта?

- Многие украинцы живут сейчас в ЕС, поэтому мы пытаемся вести переговоры с этими странами. Эстония впоследствии запустит схожий продукт, еще с 10-15 странами продолжаются переговоры. Процесс медленный, потому что он нуждается в согласовании с правительством. В скором времени мы сможем порадовать украинцев, что Дія экспортировалась. Речь идет о странах Европы и Африки. Касательно Африки хочу объяснить, что они много лет оцифровывали реестры и систематизировали определенную информацию. Даже некоторые европейские страны этого не делали.

Решается ли вопрос о признании цифрового паспорта гражданина Украины за границей? Если да, то что это за страны?

- Большинство украинцев уехало в Европу. Для того, чтобы Европейский Союз принимал электронные документы украинцев, сначала им нужно на законодательном уровне признать понятие цифрового или электронного паспорта. Мы работаем над этим вопросом. Пока я не могу назвать эти страны.

Сколько бизнесов в Украине интегрировали Дію в работу? Какие опции доступны для партнеров?

- Сейчас это 8100 компаний вместе с государственными учреждениями. Частные компании присоединились к Дії, чтобы использовать цифровые документы, открыть счет в банке с помощью этих цифровых документов, а также использовать цифровую подпись. Есть еще сервис для электронного документооборота. К примеру, сети магазинов могут идентифицировать возраст человека, если он покупает алкогольные напитки и табачные изделия.

До полномасштабной войны многие туристические компании использовали электронные документы для оформления путевок. В некоторых банках можно открыть банковский счет, предоставив цифровые документы. Например, в одном из банков за рекордные 1 минуту 34 секунды удалось открыть счет в банке с помощью цифровых документов в Дії. Это упрощает работу и экономит человеческий ресурс. Или если ты потерял документы и их можно восстановить через Дію.

Ранее вы говорили, что исследуете и рассматриваете возможности ChatGPT, которые помогут усовершенствовать государственное управление и развитие цифровой инфраструктуры. Чем чат-бот может быть полезен в этом смысле?

- Использование искусственного интеллекта – это необратимый процесс. Надо правильно использовать эти инструменты. Что касается ChatGPT, то он будет развиваться, учиться и забирать целые сферы, где он будет более эффективным, чем человек. Когда калькулятор забрал работу у некоторых людей, потом появился смартфон, и уже мало кто не думает о калькуляторе. Поэтому нужно отдавать себе отчет, что ChatGPT пользуется спросом и дает серьезные результаты, поэтому весь мир его использует и его можно обучать.

Мы также изучаем возможность использования искусственного интеллекта в работе, используем базовый чат-бот в службе поддержки и рассматриваем возможность привлечения и ChatGPT к работе команды. Когда мы запустили Дію, в службу поддержки обратилась тысяча людей, вопрос которых на 25-26% закрыл чат-бот, и это был не интеллектуальный чат-бот, с которым можно вести диалог. Поэтому сейчас мы изучаем возможность ввести именно такой чат-бот, чтобы во время диалога можно было идентифицировать проблему человека, запрос и ответить.

Касательно раздачи повесток через мессенджеры. Это реально сделать, так как часто говорят о получении повесток через Дію? Это слухи?

- Слухи о получении повестки через Дію появились, когда мы запустили судебные уведомления через приложение, даже не судебные повестки, а именно уведомления о дате и времени суда, которые можно отключить. Затем кто-то перекрутил эту информацию, убрав слово "судебные", и сарафанное радио разнесло, что запустят повестки через Дію. Мы объяснили, что этого не будет, но потом стали говорить, что будут раздавать повестки через мессенджеры.

Это такое народное творчество, потому что через Дію и мессенджеры невозможно раздавать повестки. Для этого нужно привязать номер телефона человека к его данным в реестре. В Украине это невозможно, потому что, покупая сим-карту, тебе не нужно ее регистрировать по паспорту. У нас есть законодательная процедура, как нужно доставлять эти повестки, а Дія и мессенджеры не входят в этот перечень процессов.

В одном из интервью вы говорили, что развитие defense-tech – приоритет на ближайшие годы. Каково ваше видение развития этой отрасли?

- Война в Украине показала, что это не та война, которая была во время Второй мировой. Это война, где применяют технологии, поэтому для мира было открытием, что, например, через чат-бот єВорог можно известить о вражеской технике и привлекать гражданскую разведку. Такова же история с воздушными и морскими дронами, которые используются в этой войне. То есть это огромное направление для всего мира, потому что его изучение началось еще в советское время, когда, например, был сделан дрон "Стриж".

Сейчас весь мир адаптируется и смотрит на опыт Украины, стимулирующий развитие этого направления. Развитие военных технологий опережает развитие гражданских во всем мире. Эффект этой техники мы видим на поле боя, например, от Himmars и впоследствии от танков Abrams и Leopard. Так же и с технологиями.

В общем, defense tech это не только о беспилотниках, но и о средствах киберзащиты, инструментах для разведки, безопасной связи для военных, ударной технике.

В любом случае, это направление будет развиваться в Украине и мире. Мир будет изучать украинский опыт, и технологии должны быть актуальны через 5, 10 или 20 лет.

Какую услугу или функцию вы хотели бы запустить в Дії? Может, уже работаете над ней?

- Инструменты электронной демократии. Мы уже внедрили опрос в приложении Дія, и мне действительно хотелось, чтобы это использовали власти. Например, по празднованию 8 марта голосовало более 2,1 млн человек. Опросы могут влиять на изменения в законодательстве и принятие решений на разных уровнях. Мне бы хотелось видеть общее развитие такого направления. По-моему, у нас одна из самых демократических стран в мире, поэтому мы должны предоставлять людям инструменты электронной демократии.