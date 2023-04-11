В Китае представили свой аналог СhatGPT: где его планируют использовать

Китайский интернет-гигант Alibaba представил свою генеративную модель искусственного интеллекта под названием Tongyi Qianwen.

Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что в ближайшее время Tongyi Qianwen будет интегрирована во все приложения компании.

Как отмечается, во время демонстрации большая языковая модель ИИ под названием Tongyi Qianwen составляла письма-приглашения, планировала маршруты поездок и консультировала покупателей по поводу того, какую косметику стоит приобрести.

Первоначально языковая панель будет интегрирована в DingTalk, приложение Alibaba для обмена сообщениями, и ее можно будет использовать для подведения итогов встреч, написания электронных писем и составления бизнес-предложений.

Он также будет добавлен в Tmall Genie, голосовой помощник Alibaba.

Alibaba Cloud также планирует открыть Tongyi Qianwen для своих клиентов, чтобы они могли создавать свои собственные индивидуальные большие языковые модели.

Напомним, агентство Вloomberg сообщало, что в Китае потребуют от компаний проводить проверки безопасности генеративных служб искусственного интеллекта, похожих на ChatGPT, прежде чем им будет разрешено работать, поскольку в Управлении киберпространства Китая возникают определенные сомнения в ботах, представленных крупнейшими технологическими компаниями страны.

Поставщики услуг должны гарантировать, что содержимое точное и уважает интеллектуальную собственность, а также не дискриминирует и не угрожает безопасности. Операторы искусственного интеллекта также должны четко маркировать созданный искусственным интеллектом контент.