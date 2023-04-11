У Китаї представили власний аналог СhatGPT: де його планують використовувати

Китайський інтернет-гігант Alibaba представив свою генеративну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що найближчим часом Tongyi Qianwen буде інтегрована в усі додатки компанії.

Як зазначається, під час демонстрації велика мовна модель ШІ під назвою Tongyi Qianwen складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо того, яку косметику варто придбати.

Спочатку мовна панель буде інтегрована в DingTalk, застосунок Alibaba для обміну повідомленнями, і її можна буде використовувати для підбиття підсумків зустрічей, написання електронних листів та складання бізнес-пропозицій.

Він також буде доданий до Tmall Genie, голосового помічника Alibaba.

Alibaba Cloud також планує відкрити Tongyi Qianwen для своїх клієнтів, щоб вони могли створювати свої власні індивідуальні великі мовні моделі.

Нагадаємо, агентство Вloomberg повідомляло, що у Китаї вимагатимуть від компаній проводити перевірки безпеки генеративних служб штучного інтелекту схожих на ChatGPT, перш ніж їм буде дозволено працювати, оскільки в Управлінні кіберпростору Китаю виникають певні сумніви щодо ботів, представлених найбільшими технологічними компаніями країни.

Постачальники послуг повинні гарантувати, що вміст є точним і поважає інтелектуальну власність, а також не дискримінує та не загрожує безпеці. Оператори штучного інтелекту також повинні чітко маркувати створений штучним інтелектом контент.