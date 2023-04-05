У травні українці зможуть отримати перші компенсації за зруйноване житло

Українці можуть отримати перші компенсації за зруйноване або пошкоджене внаслідок російської агресії житло вже у травні. Відповідний законопроект був підписаний 17 березня і запрацює через два місяці. Впродовж цього часу реєстр пошкодженого або зруйнованого майна буде наповнюватися громадянами і громадами.

Законопроєкт про компенсації українцям за зруйноване житло внаслідок війни почне діяти вже у травні, заявила народна депутатка, голова місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Органи місцевого самоврядування повинні створити відповідні комісії при кожній громаді, які допомагатимуть тим людям, які будуть звертатися за компенсацією. Комісії не прийматимуть рішення про те, хто і коли отримає компенсацію чи яка сума буде зазначена в житловому сертифікаті, що надаватиметься для компенсації, а працюватимуть суто над організаційними моментами.

"Громади потроху вже починають вносити в Реєстр інформацію, вони розуміють обсяги руйнувань, працюють із людьми. З іншого боку, всі українці, які поки не подали заявку через "Дію" про пошкоджене чи зруйноване житло, можуть це зробити", - зазначила парламентарій.

Механізм компенсації передбачає роботу із Реєстром пошкодженого і зруйнованого житла, де міститься вся інформація. До нього приєдналося уже понад 600 громад.

Зазначається, що чиновники втрутитися в роботу програми не можуть. У кожної громади буде своя черга, яка формуватиметься автоматично. Родини військових, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю, демобілізовані матимуть першочергове право на компенсацію. Окрім того, людина зможе сама обирати населений пункт і не буде прив’язана саме то того місця, де було зруйноване жито.

Постраждалим людям буде надаватися житловий сертифікат, який можна буде використати і на придбання житла на вторинному ринку або для інвестиції на первинному ринку.

Депутатка зауважила, що одним із найскладніших питань залишається відшкодування житла тим людям, помешкання яких перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Також в рамках відшкодування пошкодженого житла в Україні запускають платформу "Україна - це Дім". Платформа дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом.