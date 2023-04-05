В мае украинцы смогут получить первые компенсации за разрушенное жилье

Украинцы могут получить первые компенсации за разрушенное или поврежденное в результате российской агрессии жилье уже в мае. Соответствующий законопроект был подписан 17 марта и заработает два месяца спустя. В течение этого времени реестр поврежденного или разрушенного имущества будет наполняться гражданами и общинами.

Законопроект о компенсациях украинцам за разрушенное жилье в результате войны начнет действовать уже в мае, заявила народная депутат, глава местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Органы местного самоуправления должны создать соответствующие комиссии при каждом обществе, которые будут помогать тем людям, которые будут обращаться за компенсацией. Комиссии не будут принимать решение о том, кто и когда получит компенсацию или какая сумма будет указана в жилищном сертификате, который будет предоставляться для компенсации, а будут работать исключительно над организационными моментами.

"Общества понемногу уже начинают вносить в Реестр информацию, они понимают объемы разрушений, работают с людьми. С другой стороны, все украинцы, которые пока не подали заявку из-за "Действия" о поврежденном или разрушенном жилье, могут это сделать", - отметила парламентарий.

Механизм компенсации подразумевает работу с Реестром поврежденного и разрушенного жилья, где содержится вся информация. К нему присоединились уже более 600 общин.

Отмечается, что чиновники вмешаться в работу программы не могут. У каждой общины будет своя очередь, которая будет формироваться автоматически. Семья военных, многодетные семьи, лица с инвалидностью, демобилизованные будут иметь первоочередное право на компенсацию. Кроме того, человек сможет сам выбирать населенный пункт и не будет привязан именно то место, где была разрушена рожь.

Пострадавшим людям будет предоставляться жилищный сертификат, который можно использовать и на приобретение жилья на вторичном рынке или для инвестиции на первичном рынке.

Депутат отметила, что одним из самых сложных вопросов остается возмещение жилья тем людям, жилье которых находится на временно оккупированных территориях.

Также в рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу "Украина – это Дом". Платформа позволит международным партнерам, бизнесу, гуманитарным организациям, донорам и МФО интегрировать информацию о повреждениях, востребованной и оказанной помощи для восстановления и обеспечения жильем.