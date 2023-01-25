В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу "Украина - это Дом", - Шуляк

Министерство по делам общин, территорий и развития инфраструктуры и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев подписали меморандум о взаимопонимании и запустили проект "Украина - это Дом" (Ukraine is Home). Его цель - облегчение доступа к решениям по восстановлению поврежденного и разрушенного жилья для украинцев, механизм которого предусматривается законопроектом №7198.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации госвласти, самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"В продолжение нашей законодательной инициативы, законопроекта №7198 о возмещении поврежденного и разрушенного жилья украинцам, в Украине запускают платформу "Украина - наш Дом". Она базируется на трех принципах: содействии реконструкции экологически устоявшимися и энергоэффективными способами; обеспечении общин средствами гражданской защиты; расширенного доступа к жилью и услугам для лиц с особой уязвимостью - с ограничениями мобильности, пострадавших во время войны, в том числе ветеранов", - заявила Шуляк по итогам встречи с участием вице-премьер-министра - министра по вопросам общин, территорий и развития инфраструктуры Александра Кубракова и представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Каролины Линдхольм Биллинг.

В частности, меморандум предусматривает сотрудничество в разработке цифрового управления восстановлением, которое облегчит оценку повреждений и выделение потребностей для восстановления. Кроме того, стороны рассмотрят возможность создания виртуальной и физической сети строительных хабов в стратегических местах (главная цель хабов - консолидация, хранение, распределение и управление строительными материалами, необходимыми для ремонта и срочного восстановления поврежденного жилищного фонда).

По словам Кубракова, платформа позволит международным партнерам, бизнесу, гуманитарным организациям, донорам и МФО интегрировать информацию о повреждениях, востребованной и оказанной помощи для восстановления и обеспечения жильем.

"В фокусе проекта - прозрачная и справедливая компенсация за поврежденное и разрушенное жилье, механизм которого определяет законопроект №7198. На основе приложения "Дія" и механизма "Єпідтримка" планируем обеспечить прямую помощь гражданам для восстановления жилья", - отметил Кубраков.

В свою очередь представитель УВКБ ООН в Украине Каролина Линдхольм Биллинг отметила, что несмотря на то, что война против Украины продолжается, признаки быстрого восстановления становятся все более очевидными - и люди осторожно, но решительно начинают возвращаться.

"Их мужество и стойкость должны поддерживаться финансово и усилиями правительства и его партнеров в сфере гуманитарной деятельности и развития", - отметила она.

Министерство восстановления и УВКБ ООН также мобилизуют поддержку для разработки инновационных решений, среди которых внедрение "ваучеров на восстановление" или условных "наличных средств на ремонт". Посредством них пострадавшие смогут ремонтировать свое жилье.

Также Управление уже работает над обеспечением сборных модульных домов как переходного жилищного решения для людей, чьи дома не подлежат ремонту. В настоящее время производится пилотная закупка сборных и полнофункциональных модульных домов местного производства для таких семей.