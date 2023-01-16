ООН зафиксировала гибель из-за войны в Украине уже более 7 тысяч мирных граждан

C 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение России на Украину, по 15 января 2023 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 7031 случай гибели и 11327 случаев ранения гражданских лиц в стране.

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В частности, как говорится в отчете организации от 16 января, среди погибших - 2784 мужчины, 1875 женщин, 177 девочек и 221 мальчик, а также 35 детей и 1939 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Среди раненых - 2472 мужчины, 1764 женщины, 240 девочек и 325 мальчиков, а также 262 ребенка и 6264 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Большинство засвидетельствованных случаев приходится на Донецкую и Луганскую области (4102 погибших и 5751 раненый), в том числе 3607 погибших и 4078 раненых подтверждено на подконтрольной украинским властям территории, а 495 погибших и 1673 раненых - на территории, подконтрольной РФ и связанными с ней вооруженными группами.

В других регионах на территориях, находившихся под контролем украинского правительства на момент, когда соответствующие случаи имели место, выявлено 2929 случаев гибели и 5576 случаев ранения гражданских лиц.

Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения мирных граждан было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

В то же время УВКПЧ ООН подчеркивает, что реальное количество случаев гибели или ранения гражданских лиц значительно выше, поскольку многие сообщения из мест, где такие случаи имели место, попрежнему требуют дополнительного подтверждения, в то время, как получение информации из некоторых мест, где продолжаются боевые действия, задерживается.

Это относится, например, к таким населенным пунктам как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

В частности, за период 1-15 января в статистике УВКПЧ ООН указано 104 погибших и 284 раненых (за декабрь - 192 погибших и 612 раненых, за ноябрь - 164 погибших и 530 раненых).

Среди погибших - 36 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, 2 мальчика, а также 44 взрослых, пол которых пока не удалось установить. Среди раненых - 80 мужчин, 39 женщин, 6 девочек, 4 мальчика, а также 8 детей и 147 взрослых, пол которых пока не удалось установить.

Из 104 погибших 95 погибли на подконтрольной на тот момент украинским властям территории, остальные 9 - на оккупированной Россией территории Луганской и Донецкой областей. Среди раненых соответствующее соотношение составило 254 к 30.

Напомним при этом, что до сих пор не установлено окончательное число погибших в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Днепре вследствие попадания российской ракеты 14 января. По последним данным Министерства внутренних дел, число погибших выросло до 40, вместе с тем получены сообщения о пропаже без вести еще 46.