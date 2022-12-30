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Названо новое число погибших в Киеве из-за войны с РФ
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля и до 30 декабря погибло из-за войны 120 киевлян. Об этом сообщает городская военная администрация.
Отмечается, что среди жертв - пятеро детей, погибших от российских ракетных обстрелов. Ранения получили 495 жителей, из которых 30 - дети.
По состоянию на 30 декабря российские войска совершили 52 воздушных атаки на Киев, было повреждено более 600 зданий. С начала вторжения РФ в столице 638 раз звучали сирены воздушной тревоги общей продолжительностью 693 часа 49 минут, то есть практически 29 дней.
При этом еще месяц назад мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что с начала широкомасштабной войны в столице погибли "более 150 мирных киевлян", из которых четверо детей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что по последним данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в Украине подтверждена гибель с 24 февраля по 26 декабря 6884 гражданских лиц и ранение еще 10947.
Напомним также, что по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, озвученным 13 декабря, с начала войны в Украине погибли 54 спасателя, а еще 178 получили ранения.