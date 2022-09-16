В Украине из-за войны погибли уже 39 журналистов

По меньшей мере 39 медийщиков стали жертвами полномасштабной российской агрессии в Украине в 2022 году, согласно верифицированным данным Национального союза журналистов Украины.

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В частности, среди погибших – 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков – гражданских жертв; 18 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины. Сведения об еще двух пропавших журналистах-военнослужащих проверяются.

Как отметил по случаю Дня памяти украинских журналистов, который отмечается 16 сентября, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, он благодарен журналистам, готовым отдать жизнь.

"Жизнь 39 журналистов с начала полномасштабного вторжения забрала у нас Россия, по данным НСЖУ. За 8 лет войны мы потеряли еще больше... Сегодня, в День памяти погибших журналистов чествуем память наших борцов передового информационного фронта. Быть журналистом сегодня - это быть готовым отдать свою жизнь, чтобы доносить правду всему миру. Безгранично благодарен вам, как и вся наша страна", - написал он.

Отметим, что последней по времени известной жертвой стал оператор телеканала "Прямой" и офицер Вооруженных сил Украины Алексей Юрченко. Сообщалось, что погиб во время боев за Балаклею Харьковской области 8 сентября.