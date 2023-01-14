Зеленский планирует лично посетить ООН в феврале - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Организацию Объединенных Наций, чтобы выступить на заседании Генеральной Ассамблеи, в канун годовщины вторжения России в Украину 24 февраля. Об этом сообщает AP ссылаясь на источники в украинском МИД.

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Но это может произойти только, если у Украины будет стабильная ситуация с безопасностью.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова ранее отметила, что для визита Зеленского в ООН необходимо, чтобы сошлись многие факторы. В первую очередь, речь идет о военной ситуации в Украине и предупреждении украинской разведки о том, что Россия планирует "наступление в феврале".

"Наш президент хотел бы приехать, у него есть воля или намерение приехать, но это все еще вопрос, будет ли ситуация с безопасностью, которая позволит ему приехать", - сказала она.

В то же время в МИД Украины официально заявили, что в настоящее время не принято решение о том, состоится ли заграничная поездка главы государства.

Ранее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявлял, что зарубежная командировка Зеленского — это важное событие, которое состоится в наиболее важный для Украины момент.

Напомним, первую заграничную поездку после полномасштабного вторжения президент совершил в США. Это произошло в декабре. Результатом стало ПВО Patriot.