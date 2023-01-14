Зеленський планує особисто відвідати ООН у лютому - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський має намір відвідати Організацію Об’єднаних Націй, щоб виступити на засіданні Генеральної Асамблеї, напередодні річниці вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Про це повідомляє AP з посиланням на чиновник українського МЗС.

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Але це може відбутися лише, якщо в Україна буде стабільна ситуація з безпекою.

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова раніше зазначила, що для візиту Зеленського до ООН необхідно, щоб співало багато факторів. Насамперед йдеться про військову ситуацію в Україні та попередження української розвідки про те, що Росія планує "наступ у лютому".

"Наш президент хотів би приїхати, у нього є воля чи намір приїхати, але це все ще питання, чи буде ситуація з безпекою, яка дозволить йому приїхати", — сказала вона.

Водночас в МЗС України офіційно заявили, що наразі не прийнято рішення про те, чи відбудеться закордонна поїздка голови держави.

Раніше прессекретар українського лідера Сергій Никифоров заявляв, що зарубіжне відрядження Зеленського — це вагома подія, яка відбудеться в найбільш важливий для України момент.

Нагадаємо, першу закордонну поїздку після повномасштабного вторгнення президент здійснив до США. Це сталося в грудні. Результатом стало ППО Patriot.