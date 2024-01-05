У Верховну Раду внесли оновлений законопроєкт про розмитнення авто в "Дії": чим відрізняється від попереднього

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №10380, завдяки якому значно зменшиться людський фактор у процесі розмитнення легкових авто, а сам процес буде перенесений у "Дію".

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У повідомленні йдеться, що після ухвалення законопроєкту громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок "Дія", а бізнес — через портал "Дія".

Михайло Федоров пояснив, що наразі на процедуру визначення митної вартості впливає людський фактор – вартість залежить безпосередньо від митного інспектора. Таким чином, за відсутності чітких критеріїв, існують можливості для зловживань, які фактично зменшують надходження до бюджету.

Попередня концепція будувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто — без митної вартості. Тому її і не підтримали нардепи. Зараз знайшли можливість дотриматися ключових міжнародних норм і водночас прибрати людський фактор при визначенні митної вартості авто через автоматизацію цього процесу.

Новим законопроєктом пропонується створення Бази даних митної вартості легкових автомобілів. Її сформує Мінцифра на основі даних Митниці. Система міститиме митну вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Передбачається, що весь процес розмитнення буде онлайн. "Дія" навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.

"Цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне — повністю унеможливить будь-які корупційні схеми на митниці. Очікуємо на підтримку законопроєкту від комітету і народних депутатів у залі", - додав голова Мінціфри.

Алгоритм розмитнення через "Дію". Ілюстрація: Мінцифра

Верховна Рада провалила голосування про розмитнення автомобілів через "Дію"

Нагадаємо, у лютому 2023 року Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєктів, які дозволили би розмитнення авто через сервіс "Дія".

Михайло Федоров висловив припущення, що провал голосування міг бути повʼязаний з неідеальністю ініціатив та комунікації з депутатами Верховної Ради, адже "десь не вистачило голосів, тому що не було людей в залі".

"Я не хочу вірити, що це через якусь зацікавленість, але в цій сфері ходять $50-150 млн хабарів на рік", – сказав урядовець.

Як пояснив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік, законопроєкт передбачав цілковиту відсутність впливу ціни авто на вартість розмитнення, що робило цю процедуру прозорою.

"Наприклад, у нас дуже популярні "євробляхи" та автівки з Америки, бо вони дешеві, тому треба менше платити за розмитнення. У розмитненні авто є інший бік медалі: така процедура породжувала корупцію на кордоні через підроблення документів, щоб ще більше занизити ціну на автівку та її розмитнення", - пояснив експерт.

За його словами, новий законопроєкт, який Рада не підтримала, нівелював цю корупційну складову. Тобто розмитнення авто, яке ти купив у США або у Європі, мало коштувати однаково незалежно від класу машини. З одного боку, це прозорість, а з іншого — це спричинило дискусію в парламенті, тому зараз розробляється нова формула розрахунку розмитнення автівки, щоб воно для дорогих авто не коштувало дешевше, ніж для бюджетних машин.

Разом з тим, Мстислав Банік висловив сподівання, що найближчим часом вдасться віднайти рішення, яке ухвалить парламент, і ця послуга буде доступна у "Дії".

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