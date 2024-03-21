Рада приняла закон об ответственности за не добросовестное лоббирование

21 марта Верховная Рада приняла в целом законопроект №10373, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и вводящую ответственность за нарушения в сфере лоббирования.

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Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"За" законопроект проголосовали 290 народных депутатов. Железняк также написал, что данный закон важен для евроинтеграции.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на усовершенствование правового поля в сфере лоббирования и предусматривает введение четких правил для взаимодействия должностных лиц с лоббистами и установление ответственности за нарушения в этой деятельности.

В Украине давно назрела настоятельная потребность законодательного урегулирования лоббистской деятельности и этот вопрос неоднократно поднимался в ряде нормативно-правовых актов, в частности, Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, Плане мероприятий по предотвращению влияния олигархов, а также в соглашении об ассоциации.

Именно внедрение прозрачных механизмов лоббирования является одним из важных критериев для продвижения евроинтеграционного курса Украины и укрепления институциональной способности как демократического правового государства.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", после пересмотра документ дополнил Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) новыми статьями 188-46-1 и 188-46-2, которые будут предусматривать установление административной ответственности за незаконное лоббирование и за нарушение законодательства в сфере лоббирование.

Кроме того, в законопроекте статья 24 КУоАП дополняется новым видом административного взыскания посредством запрета осуществления лоббирования.

Добавим, что статья 188-46 касается невыполнения требований (предписаний) Национального агентства по предотвращению коррупции по предотвращению и противодействию коррупции, непредоставлению информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставление заведомо недостоверной информации или информации не в полном объеме.

Напомним, 23 февраля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о добросовестном лоббировании №10337. Он вступит в силу через 2 месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее 1 января 2025 года.

В НАПК отметили, что после подписания закона президентом Украины агентство приступит к созданию Реестра прозрачности – информационно-коммуникационной системы, где будет собираться, учитываться и обрабатываться информация о субъектах лоббирования и их отчетность.