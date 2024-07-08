Україна та ЄС шукатимуть компромісну модель взаємодії в аграрному секторі

Одним з ключових завдань на переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу є узгодження компромісної моделі взаємодії, яка об'єднає переваги українського і європейського агросекторів.

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Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповів виконувач обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він зазначив, що структура та організація сільськогосподарського виробництва в Україні та Європі суттєво відрізняються, що призводило до непорозумінь із європейськими сусідами щодо експорту і транзиту української агропродукції.

"В Європейському Союзі історично склалися сталі «правила гри» в сільському господарстві, які об’єднані у спільній аграрній політиці - Common Agricultural Policy. Особливість цієї галузі у Європі в тому, що виробництво побудоване здебільшого на дрібнотоварному фермерстві. Український аграрний сектор має свою унікальну структуру", – пояснив Висоцький.

Натомість, за його словами, український аграрний сектор має унікальну структуру: малі виробники виробляють близько 10% продукції, середній сегмент – приблизно 65%, а великий сегмент – близько 25%.

Він наголосив, що український сільськогосподарський сектор демонструє ефективність і витривалість, навіть в умовах війни. Тому завданням переговорів є пошук нової компромісної моделі взаємодії, а не просто адаптація українського аграрного сектора до стандартів ЄС.

"Адже коли щось працює ефективно, треба сповна використовувати цей інструмент. Тож і дискусія буде більшою мірою про те, як знайти механізми, які б дозволяли поєднати сильні сторони українського аграрного сектору, вже напрацьовані інституційні зв’язки й історично сформовану модель Європейського Союзу, а далі рухатися разом та доповнювати одне одного в цій новій компромісній моделі", – вважає міністр.

Таке поєднання, на його думку, посилить конкурентні позиції України і Європи на світовому ринку.

Висоцький наголосив на необхідності посилення конкурентних позицій України та Європи на світовому ринку через об'єднання зусиль, спільне планування логістики та експортних постачань. Він закликав до формування спільних довгострокових планів та розподілу спеціалізації з європейськими партнерами.

Очікується, що переговори в аграрній галузі будуть одними з найскладніших, оскільки близько 40% стандартів і норм, які Україні доведеться узгодити, стосуються сільського господарства та харчових продуктів.

Україна може втратити мільярд євро через нові торговельні обмеження ЄС

Через обмеження для деяких видів сільгосппродукції український бюджет може втратити близько мільярда євро протягом року, заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За його словами, нова угода з ЄС відрізняється від тих умов лібералізації політики щодо експорту, які діяли протягом 2023 року.

"Запроваджується екстрене гальмування – певний перелік продуктів (мед, крупи, кукурудза, м'ясо птиці, яйця, цукор і ще низка продуктів), які будуть рахуватися за принципом загального експорту, який відбувався у 2022-23 роках, але також і було включено другу половину 2021 року... Будемо бачити суттєве обмеження порядку продуктів – зокрема, цукор – які у 2023-му році продемонстрували ефективну присутність і нарощування на території ЄС", - зауважив Марчук.

Він також зауважив, що разом із ухваленими нормами щодо України в контексті "екстреного гальмування" будуть ухвалені й мита – обкладатиметься митом продукція зернової лінії групи.