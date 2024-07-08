- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Украина и ЕС будут искать компромиссную модель взаимодействия в аграрном секторе
Одной из ключевых задач на переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз является согласование компромиссной модели взаимодействия, объединяющей преимущества украинского и европейского агросектора.
Об этом в интервью "Укринформу" рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Он отметил, что структура и организация сельскохозяйственного производства в Украине и Европе существенно отличаются, что приводило к недоразумениям с европейскими соседями по экспорту и транзиту украинской агропродукции.
"В Европейском Союзе исторически сложились стали "правила игры" в сельском хозяйстве, которые объединены в общей аграрной политике - Common Agricultural Policy. Особенность этой отрасли в Европе в том, что производство построено в основном на мелкотоварном фермерстве. Украинский аграрный сектор имеет свою уникальную структуру", – объяснил Высоцкий.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По его словам, украинский аграрный сектор имеет уникальную структуру: малые производители производят около 10% продукции, средний сегмент - примерно 65%, а большой сегмент - около 25%.
Он отметил, что украинский сельскохозяйственный сектор демонстрирует эффективность и выносливость даже в условиях войны. Поэтому задача переговоров — поиск новой компромиссной модели взаимодействия, а не просто адаптация украинского аграрного сектора к стандартам ЕС.
"Ведь когда что-то работает эффективно, надо сполна использовать этот инструмент. Поэтому и дискуссия будет в большей степени о том, как найти механизмы, позволяющие совместить сильные стороны украинского аграрного сектора, уже наработанные институциональные связи и исторически сложившуюся модель Европейского Союза, а дальше двигаться вместе и дополнять друг друга в этой новой компромиссной модели", – считает министр.
Такое сочетание, по его мнению, усугубит конкурентные позиции Украины и Европы на мировом рынке.
Высоцкий отметил необходимость усиления конкурентных позиций Украины и Европы на мировом рынке через объединение усилий, совместное планирование логистики и экспортных поставок. Он призвал к формированию совместных долгосрочных планов и распределению специализации с европейскими партнерами.
Ожидается, что переговоры в аграрной отрасли будут одними из самых сложных, поскольку около 40% стандартов и норм, которые придется согласовать Украине, касаются сельского хозяйства и пищевых продуктов.
Украина может потерять миллиард евро из-за новых торговых ограничений ЕС
Из-за ограничений для некоторых видов сельхозпродукции украинский бюджет может потерять около миллиарда евро в течение года, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По его словам, новое соглашение с ЕС отличается от условий либерализации политики по экспорту, которые действовали в течение 2023 года.
"Вводится экстренное торможение – определенный перечень продуктов (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар и еще ряд продуктов), которые будут считаться по принципу общего экспорта, который проходил в 2022-23 годах, но также и был включен вторую половину 2021 года... Будем видеть существенное ограничение порядка продуктов – в частности сахар – которые в 2023 году продемонстрировали эффективное присутствие и наращивание на территории ЕС", - отметил Марчук.
Он также отметил, что вместе с принятыми нормами по Украине в контексте "экстренного торможения" будут приняты и пошлины – будет облагаться пошлиной продукция зерновой линии группы.