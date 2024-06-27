Україна підписала безпекові угоди з ЄС, Литвою та Естонією

Президент України Володимир Зеленський та очільники інституцій ЄС Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн підписали угоду у галузі безпеки. Крім того, безпекові угоди були підписані з Литвою і Естонією.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на кореспондента у Брюсселі.

Зазначається, що підписання угоди відбулося у залі Європейської ради перед початком її засідання.

Що відомо про угоду з ЄС

Документ, що має назву "Спільні безпекові зобов'язання між Європейським Союзом та Україною", суттєво відрізняється від двосторонніх безпекових угод України та держав-членів НАТО. Зокрема, угода з ЄС не містить жодних згадок про майбутнє членство України в Альянсі та про його підтримку, оскільки до ЄС входять як позаблокові держави (Австрія, Ірландія), так і Угорщина, що загалом утримується від підтримки України.

Водночас повідомляється, що держави-члени ЄС дали одностайну згоду на підписання договору.

"Найбільший успіх цієї угоди – це те, що її взагалі вдалося узгодити і підписати, попри позицію Угорщини", – розповів виданню високопосадовець зовнішньополітичної служби ЄС.

Українські джерела відзначають важливість норми про те, що Україна отримуватиме фінансування з Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF)

"Нещодавно створений Фонд допомоги Україні в рамках EPF додає іще 5 мільярдів євро на 2024 рік для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки, і подальші співставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року, виходячи з потреб України та за умови політичних настанов Ради", – йдеться в угоді.

Зауважимо, що публічно Угорщина виступає проти наповнення цього фонду і мала змогу заблокувати відповідну норму у тексті. Крім того, Угорщина виступає проти вступу України до ЄС - прем'єр-міністр країни Віктор Орбан заявив, що не блокуватиме цей процес, однак не підтримує його.

Також "Європейська правда" повідомляє, що Зеленський підписав угоди з президентом Литви Гітанасом Науседою та із прем’єркою Естонії Каєю Каллас.

Нагадаємо, на саміті наприкінці червня 2023 року країни ЄС погодилися надати Україні безпекові гарантії. Під час переговорів три нейтральні держави (Ірландія, Австрія та Мальта) наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантій, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки. На думку цих країн, зобов'язання мають меншу силу, ніж гарантії.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 13 червня Україна уклала безпекові угоди з Японією і США. Крім цих країн, загалом Україна уклала двосторонні безпекові угоди із: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією та Норвегією.

Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави.

Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.

Але в цих угодах немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідають тому, що вони й так зараз роблять.

Фото: ua.depositphotos.com