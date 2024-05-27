Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Іспанією

У Мадриді президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що цей документ закріплює зобов’язання Іспанії підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення її територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Зокрема, цього року Іспанія надасть Україні 1 млрд євро військової допомоги. Крім того, фіксується готовність Іспанії продовжувати надавати всебічну підтримку протягом усього 10-річного терміну дії угоди.

Також повідомляється, що Іспанія підтримує Ініціативу майбутніх Сил оборони України та приєдналася до кількох коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України. Це "Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона", "Артилерія", "Бронетехніка", "Морська безпека", "Інформаційні технології" та "Розмінування", які посилять Україну та покращать її оперативну сумісність із НАТО.

Іспанія й надалі підтримуватиме розвиток Сил безпеки й оборони України, надаватиме сучасне військове обладнання в різних сферах, підтримуватиме медичну підготовку та протезування українських військових, посилить морську безпеку України. Поглиблюватиметься двостороннє безпекове співробітництво у сферах розвідки, боротьби з організованою злочинністю та в оборонній промисловості, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва та визначення можливих джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислової бази України.

Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки Української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, упровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.

Гарантії безпеки для України

12 січня 2024 року Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки. Це був перший безпековий договір у рамках домовленостей, які було узгоджено під час саміту НАТО у Вільнюсі між Україною, членами G7 та державами, що до них приєдналися.

16 лютого під час поїздки Зеленського до Німеччини і Франції з цими країнами також були підписані безпекові угоди.

23 лютого у Львові президент Зеленський та прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

24 лютого голова уряду Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Києва підписала з президентом Зеленським двосторонню безпекову угоду. Також аналогічна угода була підписана з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації про підтримку України від 12 липня 2023 року. Загалом до неї приєдналися 32 держави. Іспанія стала десятою країною, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду.

Ці угоди мають посилити оборону України військовою допомогою на роки вперед, допомогти їй перезапустити оборонну промисловість та підготуватися до членства в НАТО.

Але в цих угодах немає зобов'язань на кшталт статті 5 статуту НАТО про колективну оборону (тобто "я воюю за тебе, ти - за мене"). А всі зобов'язання, які беруть на себе західні союзники (допомагати Україні зброєю, грошима та "підтримкою реформ"), приблизно відповідають тому, що вони й так зараз роблять.

Допомога від Іспанії

У липні 2023 року нова влада Іспанії відправила партію військової та гуманітарної допомоги для України. Зокрема, було відправлено чотири подаровані Україні танки моделі Leopard 2A4, які мали доповнити партію з шести Leopard 2 з такими ж характеристиками, передану українській владі раніше, та "різні типи боєприпасів".

19 вересня під час засідання контактної групи "Рамштайн", виконувач обов’язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала нові поставки Україні військової та гуманітарної допомоги.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у іспанській Гранаді у жовтні 2023 року, прем'єр-міністр країни Педро Санчес підтвердив передачу Україні 6 пускових установок для ЗРК Hawk.

До пакету увійшли броньовані транспортні машини, пневматичні командні катери, різні пускові установки, зенітна техніка, ракети надводної оборони, а також спеціальні вантажівки для управління цими системами і санітарні машини.

У лютому 2024 року Іспанія оголосила про передачу Україні нової партії техніки, зокрема, бронетранспортерів М113.

У травні стало відомо, що Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть танки Leopard, 155-мм боєприпаси, ракети до Patriot, системи протидії безпілотникам тощо.