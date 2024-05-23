В Британії повідомили про новий пакет допомоги для України

Британія відправила в Україну черговий пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів, який спрямований на посилення повітряної та морської оборони.

Про це пише видання The Sun, посилаючись на заяву міністра оборони країни Гранта Шаппса.

За його словами, зброя, яка входить в цей пакет допоможе захистити зруйновану інфраструктуру України.

Відомо, що Британія надає радари протиповітряної оборони, приманки та системи електронної боротьби на суму 70 мільйонів фунтів стерлінгів будуть надіслані Великобританією та союзниками.

У той же час передбачено 80 мільйонів фунтів стерлінгів на невеликі човни, розвідувальні дрони та надводні судна без екіпажу.

"Міжнародний фонд для України надає життєво важливу підтримку Збройним Силам України для задоволення їхніх термінових потреб у боєздатності. Вона включає більше систем протиповітряної оборони для захисту українських цивільних осіб та інфраструктури, а також морський потенціал для посилення військово-морських сил", - сказав Шаппс.

Допомога від Великої Британії

У Сполученому Королівстві визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.

У лютому 2024 року стало відомо, що уряд Великої Британії вирішив збільшити артилерійську допомогу для ЗСУ, яка буде спрямована на закупівлю снарядів. Для цього буде виділено 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $310 млн).

У березні Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі 325 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $400 млн) на передові БПЛА для боротьби з країною-агресором. До цього пакету увійдуть FPV-дрони, дрони-камікадзе, а також розвідувальні та морські безпілотники.

Нагадаємо, 12 січня президент України Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки.