В Британии сообщили о новом пакете помощи для Украины

Британия отправила в Украину очередной пакет военной помощи на 150 миллионов фунтов стерлингов, направленный на усиление воздушной и морской обороны.

Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на заявление министра обороны страны Гранта Шаппса.

По его словам, входящее в этот пакет оружие поможет защитить разрушенную инфраструктуру Украины.

Известно, что Британия предоставляет радары противовоздушной обороны, приманки и системы электронной борьбы на сумму 70 миллионов фунтов стерлингов, которые будут отправлены Великобританией и союзниками.

В то же время предусмотрено 80 миллионов фунтов стерлингов на небольшие лодки, разведывательные дроны и надводные суда без экипажа.

"Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку Вооруженным Силам Украины для удовлетворения их срочных потребностей в боеспособности. Она включает в себя больше систем противовоздушной обороны для защиты украинских гражданских лиц и инфраструктуры, а также морской потенциал для усиления военно-морских сил", - сказал Шаппс.

Помощь от Великобритании

В Соединенном Королевстве определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также учения украинских военных.

В феврале 2024 года стало известно, что правительство Великобритании решило увеличить артиллерийскую помощь для ВСУ, которая будет направлена на закупку снарядов. Для этого будет выделено 245 миллионов фунтов стерлингов (около $310 млн).

В марте Великобритания объявила о предоставлении помощи Украине в размере 325 миллионов фунтов стерлингов (около $400 млн) на передовые БПЛА для борьбы со страной-агрессором. В этот пакет войдут FPV-дроны, дроны-камикадзе, а также разведывательные и морские беспилотники.

Напомним, 12 января президент Украины Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности .