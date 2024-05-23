Нідерланди закуплять військове обладнання для України на €175 мільйонів

Міжнародний фонд з підтримки України за співфінансування Нідерландів оголосив про закупівлю додаткового військового обладнання для України на суму 175 мільйонів євро.

Про це у соцмережі Х написала міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

"Україні потрібно більше ресурсів для повітряної та морської оборони. У зв'язку з цим Міжнародний фонд з підтримки України (IFU) оголосив про закупівлю обладнання на суму 175 млн євро, що профінансують Нідерланди", - написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, що Міжнародний фонд для України IFU було створено Великою Британією для фінансування постачання Україні військової техніки. Окрім неї та Данії, учасницями фонду є також Нідерланди та Норвегія.

IFU використовує фінансові внески міжнародних партнерів для забезпечення пріоритетної військової допомоги для України.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди є однією з країн-партнерок України в протистоянні російській агресії.

В кінці листопада 2023 року уряд Нідерландів оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд євро на 2024 рік.

Передбачалося, що в 2023 році Нідерланди витратять на підтримку також 2,5 млрд євро. Йдеться про військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Перший у 2023 році комплексний пакет допомоги було виділено в квітні. Тоді Нідерланди оголосили про підтримку на 274 млн євро, 180 млн євро з яких було призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а 94 млн євро – на нелетальну підтримку українських військових, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

Після цього також виділялися кошти. Зокрема, в жовтні країна анонсувала 102 млн євро на реформи, підготовку до зими та інші цілі. Кошти були передані Україні в кінці грудня.

Крім того, 20 березня Нідерланди оголосили про виділення 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16 і €200 млн на закупівлю безпілотників для України.

Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.

Нещодавно стало відомо, що влада Нідерландів виділить додаткові 4,4 мільярди євро на підтримку України на період 2024-2026 роки. Крім того, президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомляв, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення.

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