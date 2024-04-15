Уряд Нідерландів схвалив виділення Україні €4,4 млрд впродовж 3 років

Влада Нідерландів виділить додаткові 4,4 мільярди євро на підтримку України на період 2024-2026 роки.

Про це йдеться у Весняному меморандумі 2024 року, який опублікований на сайті уряду Нідерландів.

У документі, в якому розписані плани влади на найближчі роки, крім виділення коштів для місцевих органів влади і власної оборони, передбачена ще й допомога Україні.

"Додаткові 4,4 мільярди євро будуть виділені на військову і гуманітарну підтримку України на період 2024-2026 роки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомляв, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення.

"Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й €400 млн на відновлення. Це додатково до зобов’язань у межах нашої двосторонньої безпекової угоди", - йдеться в його повідомленні.

Також повідомлялося, що уряд Нідерландів планує збільшити розмір відсотку ВВП для внеску на оборону, аби відповідати стандартам НАТО. Він гарантує, що витрати Нідерландів на оборону перевищать показник у 2% ВВП до 2026 року. У 2024 році вони становитимуть 2,15% ВВП, у 2025 році – 2,05% ВВП, у 2026 році – 2,22% ВВП. Згодом цей показник знизиться до 1,9% ВВП.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди є однією з країн-партнерок України в протистоянні російській агресії.

В кінці листопада 2023 року уряд Нідерландів оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд євро на 2024 рік.

Передбачалося, що в 2023 році Нідерланди витратять на підтримку також 2,5 млрд євро. Йдеться про військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Перший у 2023 році комплексний пакет допомоги було виділено в квітні. Тоді Нідерланди оголосили про підтримку на 274 млн євро, 180 млн євро з яких було призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а 94 млн євро – на нелетальну підтримку українських військових, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

Після цього також виділялися кошти. Зокрема, в жовтні країна анонсувала 102 млн євро на реформи, підготовку до зими та інші цілі. Кошти були передані Україні в кінці грудня.

Крім того, 20 березня Нідерланди оголосили про виділення 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16 і €200 млн на закупівлю безпілотників для України.

Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.

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