Нідерланди виділять на підтримку України ще €400 млн

Уряд Нідерландів виділяє ще 400 мільйонів євро на підтримку України, на додаток до понад двох мільярдів євро, які вже були заплановані на 2024 рік.

Про це повідомляє видання RTL News.

Видання пише, що наступного року Україна також може розраховувати на фінансову підтримку Нідерландів. У весняному меморандумі уряд, що збирається йти у відставку, вже запланував на ці цілі 1,5 мільярда євро. Гроші переважно призначені для військової підтримки, а також реабілітації військових та відбудову.

Крім того, уряд збільшить розмір відсотку ВВП для внеску на оборону, аби відповідати стандартам НАТО. Він гарантує, що витрати Нідерландів на оборону перевищать показник у 2% ВВП до 2026 року. У 2024 році вони становитимуть 2,15% ВВП, у 2025 році – 2,05% ВВП, у 2026 році – 2,22% ВВП. Згодом цей показник знизиться до 1,9% ВВП.

Новий кабінет міністрів стежитиме за тим, щоб узгоджений стандарт НАТО виконувався.

Допомога від Нідерландів

Нідерланди є однією з країн-партнерок України в протистоянні російській агресії.

В кінці листопада 2023 року уряд Нідерландів оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на 2,5 млрд євро на 2024 рік.

Передбачалося, що в 2023 році Нідерланди витратять на підтримку також 2,5 млрд євро. Йдеться про військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

Перший у 2023 році комплексний пакет допомоги було виділено в квітні. Тоді Нідерланди оголосили про підтримку на 274 млн євро, 180 млн євро з яких було призначено на гуманітарну допомогу, сільське господарство та відновлення, а 94 млн євро – на нелетальну підтримку українських військових, боротьбу з безкарністю та збереження культурної спадщини.

Після цього також виділялися кошти. Зокрема, в жовтні країна анонсувала 102 млн євро на реформи, підготовку до зими та інші цілі. Кошти були передані Україні в кінці грудня.

Крім того, 20 березня Нідерланди оголосили про виділення €150 млн на закупівлю боєприпасів "повітря-земля" для винищувачів F-16 і €200 млн на закупівлю безпілотників для України.

Також Нідерланди виділять понад 100 мільйонів євро Україні на ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів поза межами ЄС.

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