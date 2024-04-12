Нидерланды выделят на поддержку Украины еще €400 млн

Правительство Нидерландов выделяет еще 400 миллионов евро на поддержку Украины, в дополнение к более чем двум миллиардам евро, которые уже были запланированы на 2024 год.

Об этом сообщает издание RTL News.

Издание пишет, что в следующем году Украина может рассчитывать на финансовую поддержку Нидерландов. В весеннем меморандуме правительство, собирающееся уходить в отставку, уже запланировало на эти цели 1,5 миллиарда евро. Деньги преимущественно предназначены для военной поддержки, а также реабилитации военных и восстановления.

Кроме того, правительство увеличит размер процента ВВП для вклада в оборону, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Оно гарантирует, что расходы Нидерландов на оборону превысят показатель в 2% ВВП к 2026 году. В 2024 году они составят 2,15% ВВП, в 2025 году – 2,05% ВВП, в 2026 году – 2,22% ВВП. Впоследствии этот показатель снизится до 1,9% ВВП.

Новый кабинет министров будет следить за тем, чтобы согласованный стандарт НАТО выполнялся.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одной из стран-партнеров Украины в противостоянии российской агрессии.

В конце ноября 2023 года правительство Нидерландов объявило о дополнительном пакете помощи Украине на 2,5 млрд евро на 2024 год.

Предполагалось, что в 2023 году Нидерланды потратят в поддержку также 2,5 млрд евро. Речь идет о военной и гуманитарной помощи, помощи с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатической поддержке и финансировании работы специалистов для расследования военных преступлений.

Первый в 2023 году комплексный пакет помощи был выделен в апреле. Тогда Нидерланды объявили о поддержке на 274 млн евро, 180 млн евро из которых было предназначено на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а 94 млн евро – на нелетальную поддержку украинских военных, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

После этого также выделялись денежные средства. В частности, в октябре страна анонсировала 102 млн евро на реформы, подготовку к зиме и другие цели. Средства были переданы Украине в конце декабря.

Кроме того, 20 марта Нидерланды объявили о выделении 150 млн евро на закупку боеприпасов "воздух-земля" для истребителей F-16 и 200 млн евро на закупку беспилотников для Украины.

Также Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

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