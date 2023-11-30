Нидерланды объявили размер помощи Украине на 2024 год

В следующем году Нидерланды предоставят Украине дополнительный пакет помощи в 2,5 млрд евро. Об этом заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает "Укринформ".

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Она сказала, что Россия, развязав войну против Украины, растоптала устав ООН и основные принципы ОБСЕ.

"Только Россия может остановить эту войну. Украинский народ мужественно защищает свою территорию, свой суверенитет и свою свободу", – высказалась Брюинс Слот во время выступления на пленарной сессии Совета министров ОБСЕ.

При этом дипломат осудила политику России касательно незаконного перемещения и депортации украинских детей, добавив, что это происходит при соучастии Беларуси.

"Эта политика направлена на уничтожение украинской идентичности и культуры. Россия должна немедленно вернуть украинских детей на Родину. Я буду призывать все государства-участников ОБСЕ поддержать усилия, направленные на воссоединение этих детей с их близкими", – отметила глава МИД Нидерландов.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одной из стран-партнеров Украины в противостоянии российской агрессии. Предполагалось, что в 2023 году Нидерланды потратят на поддержку также 2,5 млрд евро. Речь идет о военной и гуманитарной помощи, помощи с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатической поддержке и финансировании работы специалистов для расследования военных преступлений.

Первый в 2023 году комплексный пакет помощи был выделен в апреле. Тогда Нидерланды объявили о поддержке на 274 млн евро, 180 млн евро из которых было назначено на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а 94 млн евро – на нелетальную поддержку украинских военных, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

После этого также выделялись денежные средства. В частности, в октябре страна анонсировала 102 млн евро на реформы, подготовку к зиме и другие цели.