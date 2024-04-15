Правительство Нидерландов одобрило выделение Украине €4,4 млрд в течение 3 лет

Власти Нидерландов выделят дополнительные 4,4 миллиарда евро в поддержку Украины на период 2024-2026 годов.

Об этом говорится в Весеннем меморандуме 2024 года, опубликованном на сайте правительства Нидерландов.

В документе, в котором расписаны планы властей на ближайшие годы, кроме выделения средств для местных органов власти и собственной обороны предусмотрена еще и помощь Украине.

"Дополнительные 4,4 млрд евро будут выделены на военную и гуманитарную поддержку Украины на период 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщал, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление.

"Только что в телефонном разговоре премьер-министр Марк Рютте сообщил, что Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и €400 млн на восстановление. Это дополнительно к обязательствам в рамках нашего двустороннего соглашения по безопасности", - говорится в его сообщении.

Также сообщалось, что правительство Нидерландов планирует увеличить размер процента ВВП для вклада в оборону, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Оно гарантирует, что расходы Нидерландов на оборону превысят показатель в 2% ВВП к 2026 году. В 2024 году они составят 2,15% ВВП, в 2025 году – 2,05% ВВП, в 2026 году – 2,22% ВВП. Впоследствии этот показатель снизится до 1,9% ВВП.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одной из стран-партнеров Украины в противостоянии российской агрессии.

В конце ноября 2023 года правительство Нидерландов объявило о дополнительном пакете помощи Украине на 2,5 млрд евро на 2024 год.

Предполагалось, что в 2023 году Нидерланды потратят на поддержкуУкраины также 2,5 млрд евро. Речь идет о военной и гуманитарной помощи, помощи с ремонтом инфраструктуры и восстановлением, дипломатической поддержке и финансировании работы специалистов для расследования военных преступлений.

Первый в 2023 году комплексный пакет помощи был выделен в апреле. Тогда Нидерланды объявили о поддержке на 274 млн евро, 180 млн евро из которых было назначено на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановление, а 94 млн евро – на нелетальную поддержку украинских военных, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

После этого также выделялись денежные средства. В частности, в октябре страна анонсировала 102 млн евро на реформы, подготовку к зиме и другие цели. Средства были переданы Украине в конце декабря.

Кроме того, 20 марта Нидерланды объявили о выделении 150 миллионов евро на закупку боеприпасов "воздух-земля" для истребителей F-16 и 200 млн евро на закупку беспилотников для Украины.

Также Нидерланды выделят более 100 миллионов евро Украине на инициативу по закупке артиллерийских снарядов вне ЕС.

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