Норвегія надасть Україні системи боротьби з ворожими безпілотниками

Норвезька компанія "Kongsberg Defence & Aerospace", яка займається виробництвом зброї, вже підписала контракт на постачання в Україну нової системи боротьби з дронами ЗРК Counter Uncrewed Aerial Systems на 740 мільйонів норвезьких крон (71 млн доларів).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Допомога складається з кількох систем CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями для фізичного ушкодження або іншим способом усунення повітряної загрози.

"Цей контракт забезпечить значне підвищення спроможності Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свій народ і свою країну від повітряних загроз", — розповів Ейрік Лі, президент Kongsberg Defense & Aerospace.

Повідомляється, що поставка системи боротьби з безпілотниками фінансується через очолюваний Великобританією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія.

Cortex Typhon C-UAS — це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки. Збройні сили Норвегії передали системі машини Dingo, кулемети та боєприпаси.

В уряді Норвегії запевнили, продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Там розуміють, що підтримка Заходу є вирішальною для того, щоб Україна змогла відбити вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше Норвегія передала українським військовим вісім танків Leopard 2. Також Норвегія передала ЗСУ чотири допоміжні машини й надає кошти на боєприпаси та запчастини.

Також Норвегія разом з Данією підписали домовленість щодо передачі Україні 8 тисяч снарядів.