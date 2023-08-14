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Норвегія надасть Україні системи боротьби з ворожими безпілотниками

Норвегія надасть Україні системи боротьби з ворожими безпілотниками
Україна отримає від Норвегії системи Cortex Typhon C-UAS для боротьби з дронами. Фото: міністр оборони Бйорн Арільд Грам, керуючий директор Kongsberg Ейрік Лі, мер Конгсберга Карі Анн Санд / пресслужба уряду Норвегії

Норвезька компанія "Kongsberg Defence & Aerospace", яка займається виробництвом зброї, вже підписала контракт на постачання в Україну нової системи боротьби з дронами ЗРК Counter Uncrewed Aerial Systems на 740 мільйонів норвезьких крон (71 млн доларів). 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Допомога складається з кількох систем CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями для фізичного ушкодження або іншим способом усунення повітряної загрози. 

 "Цей контракт забезпечить значне підвищення спроможності Збройних Сил України та підтримає їхню здатність захищати свій народ і свою країну від повітряних загроз", — розповів Ейрік Лі, президент Kongsberg Defense & Aerospace.

Повідомляється, що поставка системи боротьби з безпілотниками фінансується через очолюваний Великобританією Міжнародний фонд для України (IFU), основним донором якого є Норвегія.

Cortex Typhon C-UAS — це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg і бронетехніки. Збройні сили Норвегії передали системі машини Dingo, кулемети та боєприпаси.

В уряді Норвегії запевнили, продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Там розуміють, що підтримка Заходу є вирішальною для того, щоб Україна змогла відбити вторгнення Росії. 

Нагадаємо, раніше Норвегія передала українським військовим вісім танків Leopard 2. Також Норвегія передала ЗСУ чотири допоміжні машини й надає кошти на боєприпаси та запчастини. 

Також Норвегія разом з Данією підписали домовленість щодо передачі Україні 8 тисяч снарядів. 

Автор:
Тетяна Гойденко