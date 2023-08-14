Норвегия предоставит Украине систему борьбы с враждебными беспилотниками

Норвежская компания "Kongsberg Defence & Aerospace", занимающаяся производством оружия, уже подписала контракт на поставку в Украину новой системы борьбы с дронами ЗРК Counter Uncrewed Aerial Systems на 740 миллионов норвежских крон (71 млн долларов).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Помощь состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, разработанных для противодействия широкому спектру БПЛА с решениями по физическому повреждению или другим способом устранения воздушной угрозы.

"Этот контракт обеспечит значительное повышение состоятельности Вооруженных Сил Украины и поддержит их способность защищать свой народ и свою страну от воздушных угроз", - рассказал Эйрик Ли, президент Kongsberg Defense & Aerospace.

Сообщается, что поставка системы борьбы с беспилотниками финансируется через возглавляемый Великобританией Международный фонд для Украины (IFU), основным донором которого является Норвегия.

Cortex Typhon C-UAS – это недавно разработанная система борьбы с дронами, собранная из компонентов Teledyne Flir, Kongsberg и бронетехники. Вооруженные силы Норвегии передали системе машины Dingo, пулеметы и боеприпасы.

В правительстве Норвегии заверили, что будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Там понимают, что поддержка Запада является решающей для того, чтобы Украина смогла отразить вторжение России.

Напомним, ранее Норвегия передала украинским военным восемь танков Leopard 2. Также Норвегия передала ВСУ четыре вспомогательных машины и предоставляет средства на боеприпасы и запчасти.

Также Норвегия вместе с Данией подписали договоренность о передаче Украине 8 тысяч снарядов.